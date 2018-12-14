Утвержден бюджет Алматы в 525 млрд тенге на 2019 год

Утвержденный бюджет сохраняет преимущественно социальную направленность.

В Алматы на внеочередной сессии маслихата утвержден бюджет города на 2019 год в размере 525,2 млрд тенге. Бюджет пересмотрен с "нуля" и переструктурирован в соответствии с реализацией Послания главы государства и программой "Алматы–2020", передает Zakon.kz.

Уже со следующего года в городе будет запущена информационная мониторинговая система, которая позволит анализировать ход исполнения бюджетных программ и проектов-драйверов.

Сегодня по всем социально-экономическим показателям в городе обеспечена положительная динамика. За 10 месяцев рост экономики составил 3,2%. Выпуск промышленной продукции увеличился на 2,8%, объем строительства на 4,7%, ввод жилья на 21%, инвестиции на 17,8%. В бюджет города собрано на 13,7% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года. За счет мер господдержки создано почти 30 тысяч рабочих мест. Впервые за многие годы показатели безработицы показали снижение, составив 5,2%.

"В мире происходят глобальные изменения, технологии стремительно меняются. Именно мегаполисы генерируют инновации и технологические прорывы, становятся центром притяжения инвестиций. Как сказал Елбасы, идет глобальная конкуренция за инвестиции, инновации и креативных людей. Мы должны сделать Алматы конкурентоспособным, экономически устойчивым, безопасным и комфортным городом. Для этого в городе должен быть обеспечен ежегодный экономический рост в среднем не менее 5%, увеличение ВРП на душу населения за 15 лет в 1,5, за 30 лет – в 3 раза. По поручению Главы государства совместно с международными консультантами "HATCH" в начале следующего года будет подготовлен Мастер-план Алматы до 2050 года", - сообщил Бауыржан Байбек.

Аким Алматы отметил, что ключевым условием является системное изменение структуры экономики. Анализ показывает, что с ростом IT-технологий и электронной коммерции уже есть тенденция к сжиманию торговли и финансового сектора. Это – 42% экономики Алматы. Для этого в мегаполисе намерены обеспечить переток рабочей силы в высокоинтеллектуальные сектора и туризм.

"По поручению главы государства создан институт развития "Алматы ГЕНПЛАН", который непосредственно будет заниматься реализацией Мастер-плана. Город больше развиваться стихийно не будет. По принципу "люди к инфраструктуре" будут определены перспективные направления застройки, где согласно полицентричному подходу будет обеспечена комфортная застройка со всей инфраструктурой, общественными пространствами и объектами досуга с 20-минутной шаговой доступностью до работы и учебы. В управлении города будут широко применяться цифровые технологии. Уже создана платформа для Ситуационного центра, куда интегрированы 20 городских систем. Сформирована big data. В режиме реального времени ведется анализ автомобильных и пешеходных потоков, регулярности общественного транспорта, загруженности детских садов и школ, городского бюджета, а также мониторинг более 1200 индикаторов развития города", - рассказал глава мегаполиса.

Утвержденный бюджет на 2019 год сохраняет преимущественно социальную направленность. На эту сферу предусмотрено почти 40% от реально располагаемого бюджета. Так, запланировано сейсмоусиление еще восьми и строительство трех новых школ. Будет закуплено 38 карет скорой помощи и более 800 единиц медицинского оборудования. На соцпомощь для социально-уязвимых слоев населения выделено 6 млрд. тенге, что на 16% больше по сравнению с 2018 годом. Планируется в 2 раза увеличить охват пенсионеров с целью вовлечения их в активную жизнь города. Будет продолжена реализация проектов "Спорттық Алматы" и "Спорт в моем дворе" с охватом более 400 тысяч горожан.

В свою очередь развитие общественного транспорта и инфраструктуры остаются одними из основных приоритетов города. По словам главы города, необходимо обеспечить высокое качество обслуживания горожан доступным транспортом. Субсидии будут получать только те перевозчики, которые обеспечивают хорошее качество услуг и обновляют автопарк. В целом за 3 года закуплено более 1100 новых автобусов. Продолжается строительство двух станций метро и закупка восьми новых составов, что позволит снизить интервал движения и увеличить ежедневный пассажиропоток до 86 тысяч человек.

В 2019 году будет построено 22,6 км дорог в пяти микрорайонах и проведен средний ремонт 170 км дорог. Продолжится строительство трех развязок в рамках формирования малого транспортного кольца.

С целью создания комфортной городской среды за последние два года модернизировано уже 60% исторического центра. В 2019 году по принципу "Город для людей" планируется обустройство новых пешеходных зон, в том числе на улицах Жибек Жолы, Байсеитова и Толе би. В семи районах будут реконструированы по одной улице с расширением тротуаров, установкой современной уличной мебели, а также проведен капитальный ремонт пяти и текущий ремонт девяти парков и скверов.

В следующем году также продолжится масштабное благоустройство алматинских дворов. Сегодня отремонтирован уже каждый третий двор, из них почти половина не в центральных районах. Если в текущем году было обустроено 575 дворов, то в 2019 году будет модернизировано еще не менее 600 дворов.

В рамках ГЧП в ближайшие несколько лет будет проведена полная модернизация уличного освещения. Уже заменено 30% светильников на светодиодные. На новых улицах освещаются не только дороги, но и тротуары. С 2019 года будет осуществлено декоративно-цветочное и вертикальное озеленение, будут посажены свыше 12 тыс. деревьев и кустарников.

Для защиты от селевой опасности в 2019 году начнется этап внедрения первой очереди цифровой системы станции мониторинга моренных озер.

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