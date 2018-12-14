Назарбаев наградил орденами министров Биртанова и Сулейменова

Помимо этого Президент РК наградил заместителя премьер-министра Ерболата Досаева орденом "Парасат".

Накануне Дня Независимости Президент РК наградил орденами министров Елжана Биртанова, Тимура Сулейменова, Бейбита Атамкулова , передает Zakon.kz.

Церемония вручения состоялась в Акорде.

Министру здравоохранения Елжану Биртанову и министру нацэкономики Тимуру Сулейменову вручили орден "Курмет". Ордена "Парасат" удостоин министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбит Атамкулов.

Помимо этого Президент РК наградил заместителя премьер-министра Ерболата Досаева орденом "Парасат".

"Сегодня мы чествуем лучших из лучших, настоящих патриотов своей Родины. Которые отдают все свои знания, силы, энергию во имя процветания страны, роста благосостояния народа. Награды от моего имени сегодня вручаются во всех ведомствах регионов страны. Моим указом к этому празднику по всему Казахстану награждены 1600 наших граждан. Я всех их поздравляю с этими достижениями. В числе награждаемых деятели науки и культуры, искусства, образования, здравоохранения, предприниматели, производственники, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, ветераны труда, спортсмены и госслужащие. Благодаря своей преданности профессии, трудолюбию мужеству и отваге вы обрели заслуженный авторитет у коллег и признание у всего общества", - сказал Нурсултан Назарбаев на церемонии.

Также он вручил государственные премии РК 2018 года в области литературы и искусства.

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