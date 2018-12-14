Нурсултан Назарбаев вручил дочери госпремию

Глава государства поцеловал дочь в щеку и поздравил на церемонии награждения.

Президент Нурсултан Назарбаев в Акорде вручил государственные премии 12 выдающимся казахстанцам, передает Zakon.kz.

Одной из обладательниц премий стала дочь Президента - Алия Назарбаева. Ее наградили за вклад в развитие в области литературы и искусства. Она является генеральным продюсером фильма "Дорога к матери". Глава государства поцеловал дочь в щеку и поздравил на церемонии награждения.

Также за художественный фильм "Дорога к матери" награждены: режиссёр-постановщик фильма - Ахан Сатаев, автор сценария - Тимур Жаксылыков, за роль матери в фильме - актриса Алтынай Ногербек, за роль Ильяса - актёр Адиль Ахметов.

"Позвольте от всей творческой группы картины "Дорога к матери" поблагодарить за столь высокую оценку нашей работы. (...). Снимая картину мы увидели как формировалась многоэтничная мозаика Казахстана и сейчас мы хорошо прочувствовали знаем, видим и понимаем как бесценен этот мир, стабильность и согласие, которые есть в нашей стране. Такие награды нас окрыляют, дают уверенность в будущее", - отметил Сатаев.

Кроме того, в списке обладателей государственной премии РК в области литературы и искусства: поэт Тыныштыкбек Абдикакимов за сборник стихов и баллад "Алқоңыр дүние", поэт Акуштап Бактыгереева за сборник стихов и баллад "Ана сыры", поэт Утеген Оралбаев за сборник стихотворений "Шуақты шақ".

За оперу "Абай" награды получили: руководитель постановочной группы оперы "Абай" Толеубек Альпиев, исполнитель партии Абай в опере - Сундет Байгожин, директор государственного театра оперы и балета "Астана Опера", от имени творческого коллектива некоммерческого акционерного общества "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" - Галым Ахмедьяров.

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