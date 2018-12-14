Нигматулин вручил государственные награды мажилисменам ко Дню Независимости

Почетную грамоту Республики Казахстан получила главный консультант аппарата Мажилиса Бибисара Аубакирова.

В преддверии Дня Независимости в Мажилисе Парламента состоялась торжественная церемония награждения депутатов и сотрудников аппарата государственными наградами, присвоенными указом президента. От имени главы государства госнаграды вручил председатель палаты Нурлан Нигматулин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Вручая награды, мпикер мажилиса подчеркнул важность главного национального праздника нашей страны.

- Наш народ, вдохновленный идеями Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева, преодолев все трудности и испытания, сумел построить сильное, процветающее государство, которое пользуется уважением у всего мира. Все победы Казахстана за эти 27 лет – это, несомненно, результат, прежде всего, огромного труда нашего Президента по формированию современной казахстанской государственности, - сказал Нурлан Нигматулин.

По словам председателя мажилиса, нынешний год стал важной вехой в истории Независимого Казахстана. Очередная годовщина, как подчеркнул Н.Нигматулин, ознаменована большими достижениями в реализации поставленных Главой государства стратегических задач по модернизации всех сторон жизни казахстанского общества.

Свое признание получила и работа депутатского корпуса.

За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами награды получили: орден "Парасат" - председатель Комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов, орден "Достық" II степени депутат мажилиса Фахриддин Каратаев. Ордена "Құрмет" удостоены депутаты мажилиса Галина Баймаханова, Берик Дюсембинов и Кәрібай Мұсырман, а также заведующий отделом Аппарата Мажилиса Талгат Касымбеков.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" отмечены заслуги депутатов мажилиса Кенеса Абсатирова, Алии Сапаровой и Геннадия Шиповских, а также заведующей отделом аппарата мажилиса Патимы Киясбаевой.

Почетную грамоту Республики Казахстан получила главный консультант аппарата Мажилиса Бибисара Аубакирова.

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