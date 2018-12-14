В Атырау разъяснили ситуацию по фактам массовой гибели рыбы

По итогам расследования межведомственная комиссия вынесет вердикт по данному делу.

На пресс-конференции для представителей СМИ, блогеров и общественников рассказали о нынешнем состоянии ситуации после массовой гибели рыбы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Общую ситуацию обрисовал руководитель управления рыбного хозяйства Атырауской области Артур Садибекулы.

- Как всем известно, по данному факту было создана межведомственная комиссия под председательством акима области Нурлана Ногаева. Пробы мертвых рыб, речной воды и другие необходимые анализы направлены в республиканскую ветеринарную лабораторию и областной департамент охраны общественного здоровья, - сказал Артур Садибекулы. – Первые данные о гибели рыбы поступили с протока Перетаска, где расположены насосные станции АО Атырауская теплоцентраль". Было собрано более 1000 килограмм мертвой рыбы. Визуальное обследование показало механическое повреждение погибшей рыбы.

В дальнейшем, по всей реке Урал была проведена работа по сбору погибшей рыбы. Кроме этого зафиксирована гибель рыбы осетровых пород на Атырауском осетровом рыбоводном заводе и садковом хозяйстве "Луговской конный завод". В настоящее время по факту массовой гибели рыбы возбуждено два уголовных дела - по статье 336 УК РК "Нарушение правил охраны рыбных запасов", а также по статье 328 "Загрязнение, засорение или истощение вод".

Как отметил руководитель областного управления рыбного хозяйства, на сегодняшний день ведется работа по устранению последствий гибели рыбы.

- На данный момент официально можно заявить - новых фактов гибели рыбы не зарегистрировано, на всех объектах по продажам рыбного продукции установлен жесткий контроль, состояние и качество воды в реке Урал не представляет опасности для людей, ведется следствие для выяснения причин массовой гибели рыбы, - отметил Артур Садибекулы.

Между тем, если жители зафиксируют новые факты по данному делу, оперативный штаб, созданный специально для решения данных вопросов, просит обращаться по телефону 270968.

На сегодня, главная обсуждаемая тема общественности – безопасность речной воды. По словам заместителя руководителя Департамента охраны общественного здоровья Ерболата Уаисова, для выяснения причин массовой гибели рыбы специалистами Атырауского областного филиала Национального Центра Экспертизы было отобрано 40 проб воды из реки Урал.

- Воду проверили на химические показатели, ядохимикаты, микробиологические показатели и на паразитарность. По результатам лабораторных исследований, в составе воды никаких превышений предельно допустимых показателей не зафиксировано. Поэтому, вода в реке не представляет собой опасности для населения, - заявил Ерболат Уаисов.

На брифинге, руководитель городского отдела ветеринарии Нуролла Сатенов еще раз подтвердил о проведении ежедневной проверки центральных городских рынках с целью недопущения реализации некачественной продукции. В то же время, ветеринары советуют не приобретать рыбную продукцию на стихийных рынках и у частных торговцев с целью обезопасить себя от последствий принятия в пищу некачественной продукции.

По словам заместителя руководителя Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Армана Мулдашева, на сегодня из воды собрано порядка трех тонн погибшей рыбы. О причинах гибели рыбы говорить рано – необходимы точные данные лабораторных исследований. А это займет определенное время. Главное – массовая гибель рыбы не нанесет значительного ущерба рыбным, промысловым запасам региона. Об этом заявил директор Атырауского филиала "КазНИИРХ" Ерболат Кадимов.

- Погибшая рыба была полностью выловлена в самой реке Урал. Это те виды, которые заходят и обитают в реке. На промысловые запасы эта ситуация никак не скажется, - сказал Ерболат Кадимов. – Морские виды рыб здесь не обитают. Также можно официально заявить, что погибшая рыбы не может заразить оставшуюся часть рыбного фонда. Рыба не болела, не инфицирована заболеваемостью.

По итогам расследования межведомственная комиссия вынесет вердикт по данному делу. И ответит на вопрос – отчего погибли рыбы. В то же время, по данным департамента экологии Атырауской области ведется проверка четырех предприятий области осуществляющих сброс воды в Урал. Итоги проверки будут доведены до общественности региона. Также было принято решение о включения в состав Межведомственной комиссии представителей СМИ и общественников. Для более полного и достоверного информирования населения о проводимых работах.

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