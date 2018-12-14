Опасные французские сэндвичи обнаружили в Астане

Эти сэндвичи массивно обсеменены кишечной палочкой, и употребление их приведет к печальным последствиям как отравление и госпитализация в клинику.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов обратился к жителям столицы по поводу продажи опасных для здоровья сэндвичей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служжбу ведомства.

"В рамках контрольного закупа в супермаркете "Алма" выявлена небезопасная готовая продукция "Французкий сэндвич с кунжутом куриный" и "Французкий сэндвич с кунжутом и колбасой" (ТОО "Respect")", - говорится в сообщении.

Как поясняется, эти сэндвичи массивно обсеменены кишечной палочкой, и употребление их приведет к печальным последствиям как отравление и госпитализация в клинику.

"Опасность заключается в том, что маркировка продукции не содержит реквизитов изготовителя, его установления местонахождения затруднительно. Есть основания полагать, что сэндвичи изготовлены в домашних условиях", - сказали в департаменте.

В случае обнаружения данной продукции на прилавках магазинов столицы необходимо незамедлительно сообщить по номеру 8 /7172/ 31-61-81 или оставить комментарии в Facebook департамента.

Также департамент призывает потребителей не приобретать продукцию с нарушением или отсутствием маркировки, требовать документ, подтверждающий ее безопасность.

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