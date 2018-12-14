У Усенова кончился срок лишения прав

За новыми правами водитель-нарушитель не торопится.

У известного своими нарушениями алматинского водителя Максата Усенова истек срок лишения водительских прав. За получением новых он не обращался, передает Zakon.kz.

Официальный представитель министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев сообщил, что по истечении срока лишения для сдачи ПДД, а также по истечении срока действия водительского удостоверения для обмена Максат Усенов в органы внутренних дел не обращался.

15 ноября 2014 года Максат Усенов совершил ДТП на ул. Гагарина в районе пересечения с ул. Байкадамова. Он за рулем автомашины Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с а/м Toyota RAV4. В результате ДТП с травмой головы в больницу была доставлена водитель Toyota. Госпитализировать ее не стали. Усенова направили на медицинское освидетельствование, которое он отказался проходить, за что судом был наказан на 20 суток ареста.

Еще одно административное наказание понес Усенов за управление машиной без прав и отсутствие страхового полиса. Это был штраф более 60 тыс. тенге.

Скандальную известность Усенов получил в начале декабря 2013 года после совершения ДТП, в котором несколько человек пострадали и один погиб. Ранее нарушитель уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

В связи с примирением сторон уголовное дело было прекращено. Усенов заплатил почти полмиллиона тенге штрафа и был освобожден из-под стражи. Прокуратура Алматы опротестовала постановление административного суда Алматы. В итоге апелляционная коллегия приняла решение об административном аресте на 45 суток и лишении Максата Усенова водительских прав на два года.

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