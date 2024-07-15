В Алматы лишенный прав водитель сбил насмерть женщину
ДТП произошло по улице Кабдолова, напротив ТРЦ Grand Park.
Фото: Zakon.kz
Водитель Chevrolet Cobalt сбил женщину буквально в 50 метрах от перекрестка. От удара женщину отбросило на полосу встречного движения, где ее еще повторно сбивает автомобиль Daewoo Nexia.
Фото: Zakon.kz
В результате наезда от полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой.
Фото: Zakon.kz
Сейчас устанавливается личность женщины, которой около 35-40 лет. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и дознаватель. Они выясняют все обстоятельства происшествия.
Фото: Zakon.kz
Также стало известно, что водитель Chevrolet Cobalt лишен водительских прав.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось о другом ДТП. Смертельная авария произошла 14 июля 2024 года в 30 км от поселка Акшатау – столкнулись минивэн Toyota Estima и автобус. На месте ДТП погибли пять человек (четыре пассажира минивэна и один пассажир автобуса), 11 – пострадали.