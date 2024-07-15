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В Алматы лишенный прав водитель сбил насмерть женщину

В Алматы лишенный прав водитель сбил насмерть женщину , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 22:53 Фото: Zakon.kz
Смертельное ДТП произошло 15 июля в Алматы. Лишенный прав водитель сбил женщину, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло по улице Кабдолова, напротив ТРЦ Grand Park. 

В Алматы лишенный прав водитель сбил насмерть женщину , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 22:53

Фото: Zakon.kz

Водитель Chevrolet Cobalt сбил женщину буквально в 50 метрах от перекрестка. От удара женщину  отбросило на полосу встречного движения, где ее еще повторно сбивает автомобиль Daewoo Nexia.

В Алматы лишенный прав водитель сбил насмерть женщину , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 22:53

Фото: Zakon.kz

В результате наезда от полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой.

В Алматы лишенный прав водитель сбил насмерть женщину , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 22:53

Фото: Zakon.kz

Сейчас устанавливается личность женщины, которой около 35-40 лет. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и дознаватель. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

В Алматы лишенный прав водитель сбил насмерть женщину , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 22:53

Фото: Zakon.kz

Также стало известно, что водитель Chevrolet Cobalt лишен водительских прав. 

В Алматы лишенный прав водитель сбил насмерть женщину , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 22:53

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другом ДТП. Смертельная авария произошла 14 июля 2024 года в 30 км от поселка Акшатау – столкнулись минивэн Toyota Estima и автобус. На месте ДТП погибли пять человек (четыре пассажира минивэна и один пассажир автобуса), 11 – пострадали.


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