На шоу X Factor в Казахстане меняются правила финала

Смотрите шоу X Factor на Первом канале Евразия каждую субботу в 19.15 и итоги зрительского голосования в 23.30!

Шоу X Factor Первого канала Евразия меняет правила для участников финала. Начиная с субботы, 15 декабря, на проекте больше не будет "песен спасения", позволявших ранее двум аутсайдерам зрительского голосования, остаться на проекте. Сейчас за победу на самом масштабном телевизионном конкурсе страны борются четверо лучших финалистов. Это Еламан Аяганов из Актау, Дильнура Биржанова из Астаны, Жансултан Жумагалиев из Шымкента и группа INCORO из Усть-Каменогорска. Перед стартом нового этапа на проекте мы встретились с ребятами из квартета INCORO и их наставником – Народной артисткой Казахстана Нагимой Ескалиевой.

Нагима Хабдулловна, вы не первый год в жюри шоу X Factor, расскажите об этапе финала, когда наставники полностью снимают с себя функцию судей и отдают ее зрителям.

"На нашем шоу - X Factor, которое по доброй традиции реализует Первый канал Евразия, начинает новый финальный этап, в котором шанса на спасение по средствам исполнения дополнительной песни, так называемой "песни спасения" больше нет. Кроме того, каждый соискатель звания исполнителя с фактором Х, будет исполнять не одну, а две песни. Сложность нового этапа и одновременно его изюминка в том, что от нас – членов жюри теперь не зависит ровным счетом ничего. Судьбы участников целиком и полностью вершат симпатии зрителей. И не всегда мнение наставников совпадает с мнением зрителей", - говорит Ескалиева.

А кого обычно выбирают зрители?

"Предпочтения зрителей сложно предугадать, но будучи в жюри шоу на протяжении многих лет, я отметила, что немаловажную роль играет внешность и хорошие голоса. Однако принимать все это за истину в последней инстанции не стоит, зритель порой непредсказуем", - говорит наставник.

Чем Вы намерены удивить зрителя с Вашей группой INCORO на следующем концерте?

Тема следующего концерта – "Аббамания. Хиты группы Абба". Подготовка в самом разгаре. Дело в том, что участникам квартета INCORO по 17-18 лет. Легендарную "Аббу" они и слышали, но не слушали в оригинале, только, возможно, в кавер-версиях или фильмах. Участников осталось мало, всего четверо, ведь мы на финишной прямой. Начиная со следующего концерта, они будут исполнять уже по две композиции за концерт. Подготовить две песни – это в два раза больше работы, чем на предыдущих выступлениях. Ведь у меня не солисты, а группа, соответственно мы раскладываем песни по голосам, а это колоссальная работа. Хотя, ничего страшного. В этом-то и должен проявляться, думаю, Х Фактор, его качества, которые мы ищем.

Смотрите шоу X Factor на Первом канале Евразия каждую субботу в 19.15 и итоги зрительского голосования в 23.30!

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