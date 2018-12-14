В Костанае один человек умер при пожаре, еще один - по пути в больницу

Эвакуировали 20 жильцов.

В результате пожара в Костанае 14 декабря один человек скончался на месте, еще один – по пути в больницу, передает Zakon.kz.

Официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов сообщил, что информация о пожаре поступила на пульт в 15.55 в пятницу, 14 декабря. Горела квартира на третьем этаже жилой пятиэтажки.

Первый пожарный расчет прибыл в 15:59. Силами пожарных с помощью автолестницы и через лестничный марш спасено 20 человек, из них один ребенок, эвакуировано семь человек.

С ожогами и отравлением угарным газом госпитализировано в больницу шесть человек. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело мужчины и по пути следования в больницу в автомобиле скорой помощи скончался еще один человек.

Пожар локализован в 16:45 и ликвидирован в 17:32. В тушении пожара были задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Костанайской области. Причина пожара устанавливается.

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