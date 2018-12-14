Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Костанае один человек умер при пожаре, еще один - по пути в больницу

Эвакуировали 20 жильцов.

Фото : КЧС МВД РК14 декабря 2018, 18:33

В результате пожара в Костанае 14 декабря один человек скончался на месте, еще один – по пути в больницу, передает Zakon.kz.

Официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов сообщил, что информация о пожаре поступила на пульт в 15.55 в пятницу, 14 декабря. Горела квартира на третьем этаже жилой пятиэтажки.

Первый пожарный расчет прибыл в 15:59. Силами пожарных с помощью автолестницы и через лестничный марш спасено 20 человек, из них один ребенок, эвакуировано семь человек.

С ожогами и отравлением угарным газом госпитализировано в больницу шесть человек. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело мужчины и по пути следования в больницу в автомобиле скорой помощи скончался еще один человек.

Пожар локализован в 16:45 и ликвидирован в 17:32. В тушении пожара были задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Костанайской области. Причина пожара устанавливается.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты