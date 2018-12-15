Моцарт и Курт Рассел оказались в очереди на землю в Акмолинской области

Ситуацию прокомментировали в райотделе земельных отношений.

Как в список очередников на 10 соток под ИЖС попали знаменитости и казахские батыры, рассказали в акимате Аккольского района Акмолинской области, передает Sputnik Казахстан.

По словам и.о. руководителя райотдела земельных отношений Ивана Данилочкина, имена знаменитостей в очереди на землю под индивидуальное жилищного строительства (ИЖС) фигурировали на сайте zem.kz только в период тестового режима. На сегодня вместо "мертвых душ" в списке – реальные люди.

Информация о том, то в списке очередников на получение заветных 10 соток под ИЖС оказались ныне покойные легендарные казахские батыры и звезды мирового масштаба, стала известна несколько дней назад. На своей странице в Facebook юрист Бакытжан Базарбек написал, что на официальном портале земельных ресурсов РК, в списке – австрийский композитор XVIII века Вольфганг Амадей Моцарт, морской революционер времен Российской империи лейтенант Шмидт, Исатай Тайманов, Махамбет Утемисов и голливудская звезда Курт Рассел. По данным интернет-ресурса, они "претендуют" на 10 соток под ИЖС в селе Азат Аккольского района.

Юрист потребовал пояснений от акимата Акмолинской области.

"Как получилось, что "фейки" попали в очередь на землю? Где система обеспечения защиты информационной безопасности?", — задаётся вопросами автор поста.

Ситуацию прокомментировали в райотделе земельных отношений. По словам и.о. его руководителя Ивана Данилочкина, сайт zem.kz создан в ноябре 2017 года, и долгое время находился в тестовом режиме. Его разработчиком, к слову, является ТОО "Госзакупщик".

"На тестовый период, чтобы было легче находить очередников, они вносили эти фейковые фамилии. В последующем, вбивая их в поисковик, видели, работает ли системе, есть та или иная позиция в очереди или нет. Когда тестовый режим закончился, разработчики эти имена из базы удалили", — пояснил Данилочкин.

Доступ к сайту активный, когда можно не просто видеть данные, но и вносить корректировки.

"Сейчас сайт внедрен, актуальные данные вносим мы — как госорган. Никаких Моцартов и Куртов Расселов в списках очередников на земельные наделы нет и быть не может", — заключил Данилочкин.

Кстати, по его словам, на сегодня очередности на землю под ИЖС в селе Азат нет. В целом же в Аккольском районе по состоянию на 20 ноября свои участки ждут 1 718 человек.

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