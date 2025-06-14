Более 22 тыс. гектаров земли в Акмолинской области вернули государству

В Акмолинской области в собственность государства вернули свыше 22 тыс. га земельных участков – пашни с кадастровой стоимостью 323 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В региональной прокуратуре отметили, что дефицит пастбищных земель и пашен – одна из наиболее актуальных проблем области, поэтому идет системная работа по выявлению и возврату неиспользуемых участков. В частности, в районе Биржан сал реализуют соответствующий проект.

"В рамках проекта установлено, что значительное количество землепользователей района на протяжении длительного времени в нарушение Земельного кодекса не используют участки по целевому назначению. Ввиду допущенных нарушений по акту надзора прокуратуры района Биржан сал в собственность государства возвращено свыше 22 000 гектаров земельных участков – пашни с кадастровой стоимостью 323 млн тенге". Прокуратура Акмолинской области

В надзорном ведомстве добавили, что местные исполнительные органы ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным местным жителям и субъектам бизнеса.

В мае 2025 года в прокуратуре Нуринского района Карагандинской области рассказали о том, как добились возврата в государственную собственность земли на 4,78 млрд тенге.