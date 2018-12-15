Пограничники задержали кыргызстанца с 60-ю самодельными ножами
Задержанный передан в Кордайский районный отдел внутренних дел.
Фото : Соцсети15 декабря 2018, 14:14
Пограничники задержали 23-летнего гражданина Кыргызстана, у которого нашли 60 ножей кустарного производства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК
14 декабря в 20:40 в подразделении "Карасу" Кордайского пограничного отряда был задержан 23-летний кыргызский гражданин, следовавший в сторону Казахстана на автомашине Hyundai.
При досмотре в кабине была обнаружена коробка с ножами кустарного изготовления разной длины, общее количество составило 60 единиц..
Задержанный передан в Кордайский районный отдел внутренних дел.
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