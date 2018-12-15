В погибшей атырауской рыбе обнаружен аммиак

По словам специалистов, аммиак найден в рыбе, погибшей в начале декабря в реке Перетаска.

Аммиак нашли в тушках рыбы, погибшей в Атырау. Об этом сообщили члены межведомственной комиссии. Однако озвучить точную причину гибели рыбы пока никто не берется, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

По словам специалистов, аммиак найден в рыбе, погибшей в начале декабря в реке Перетаска. Это приток Урала. Как химическое вещество попало в воду, неизвестно. Возбуждено два уголовных дела за нарушение правил охраны рыбных запасов и загрязнение вод. Но пока только по факту. Проверки идут на четырех предприятиях, которые сбрасывают воду в Урал. Это городская ТЭЦ, водоканал и два рыбозавода.

"Уже собрано около терх тонн погибшей рыбы частиковых пород: это сазан, лещ, вобла и другие. Сколько погибло осетровых, точно пока неизвестно. Новых фактов гибели рыбы не зафиксировано. Мы продолжаем очищать реку от мертвой рыбы. Но из-за тонкого льда пока в некоторых местах убрать ее невозможно", - сказал зам. начальника инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области Арман Мулдашев.

Напомним, по факту массовой гибели рыбы возбуждено два уголовных дела - по статье 336 УК РК "Нарушение правил охраны рыбных запасов", а также по статье 328 "Загрязнение, засорение или истощение вод".

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