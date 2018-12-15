15 декабря в мире празднуют Международный день чая

Чай открыли китайцы примерно в 2737 году до нашей эры.

Ежегодно 15 декабря во всех странах отмечается Международный день чая (International Tea Day) — праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле.

Считается, что примерно в 2737 году до нашей эры китайцы обнаружили, что, если залить листья чайного куста горячей водой, получается напиток с целебными и успокаивающими свойствами. И хотя чай быстро распространился по странам Великого шелкового пути, до Запада он добрался сравнительно поздно — примерно в XVI веке, когда португальцы и голландцы, а затем и англичане стали осваивать Азию. Проведенное по всем правилам чаепитие помогает гармонизировать тело, сознание, дух, привести в порядок мысли и нервы. Чайная церемония может помочь узнать многое о самих себе.

Казахская чайная церемония

"Если пиала горячего напитка обожгла только тело, значит, вы пили воду. Ибо чай согревает и душу", - говорил Абай о чайной церемонии на казахской земле.

В жизни казахов чай и чаепитие занимают важнейшее место. За чаем собираются семьями, и чаепитие вполне может продолжаться весь день. За одним только завтраком могут выпивать больше трех чашек чая. Практически все традиционные обычаи казахов всенепременно сопровождаются чаепитием. В начале любого праздничного застолья всегда подается именно чай. После чаепития принято подавать мясо, а после него — кумыс.

При всех способах казахского чаепития заварку принято не просто заваривать, но и настаивать, держа чайник на горячей плитке.

Считается, что такой чай обладает особым вкусом и его подают уважаемым гостям. Кроме сладостей, к чаю активно подают толченое обжаренное пшено, в изобилии принято подавать кисломолочные продукты, которые также часто смешиваются с зерновыми кушаньями. Существуют некоторые особенные правила чайной церемонии. По традиции, пиалу не положено наливать до краев: чем меньше чая наливают в чашку, тем больше уважения оказывается гостю.

В современном Казахстане в основном пьют черный байховый чай, зеленый более популярен в южных областях. Фарфоровый чайник ополаскивают горячей водой, кладут в него чай, заливают кипятком. Чайник ставят на плиту и выдерживают минут пять, не доводя до кипения. При подаче крепкую заварку разливают в пиалы, разводят кипятком и отдельно подают сахар и горячее кипяченое молоко или свежие сливки. Зеленый чай готовят узбекским способом.

Китайская чайная церемония

Это ритуал гун фу ча, "высшего мастерства чаепития". Китайская церемония требует особой атмосферы и внутреннего настроя. Все, что окружает вас во время чаепития, должно радовать глаз и гармонировать между собой — от мельчайшей детали интерьера до музыки. Очень большую роль играет личность ведущего церемонии.

На нем лежит большая ответственность — чувствовать состояние, создаваемое чаем, мягко реагировать на все изменения и корректировать их при необходимости. Если сам чай создает определенную атмосферу, то мастер чайной церемонии ее сохраняет. При этом, особое внимание уделяется не только сорту чая, но и воде. Известно, что весь букет вкуса и аромата чайные листья раскрывают только в хорошей воде, поэтому китайцы пользовались исключительно родниковой водой, и это правило в силе по сей день. Причем важна не только сама вода, но и способ ее приготовления: она варится на открытом огне, а уловить момент готовности кипятка — это настоящее искусство.

В Китае существует множество различных способов заварки чая в зависимости от обстоятельств чаепития, достатка участников и разновидности завариваемого чая. Например, зеленый чай нежнее, чем улун или черный чай, поэтому для заварки используют менее горячую воду. Китайская чайная церемония популярна не только в Китае, но и за его пределами. Искусство приготовления и питья чая помогает людям настроиться на созерцательный лад, забыть о повседневной суете и поделиться с другими спокойствием и душевным равновесием.

Узбекское чаепитие

В Узбекистане чай пьют с уважением и сухофруктами. Узбеки пьют чай в начале еды и в конце. Причем сначала подаются сухофрукты и выпечка, а потом уже плов.

Если вам налили в пиалу чая всего на пару глотков – это не значит, что вас обделили. Это знак уважения. Потому что, если вы попросите добавки, то выразите свое уважение хозяевам. Кроме того, если пиала наполнена чаем не больше, чем наполовину, ее удобно держать в руке, гость не рискует обжечь горячим чаем пальцы, а хозяева с радостью демонстрируют свое гостеприимство готовностью лишний раз поухаживать за гостем. Традиционно любая трапеза в узбекской семье начинается и заканчивается чаепитием. Чайная церемония занимает особое место в жизни жителей Узбекистана. Заваривать чай и угощать им гостей за столом должен в первую очередь хозяин или хозяйка дома.

На стол подаются различные сладости и фрукты, а чай заваривают в маленьких чайниках и разливают его в маленькие пиалы. Перед тем, как угощать чаем гостей, хозяин или хозяйка трижды наливает чай в пиалу и выливает ее обратно в чайник. Этот старинный обычай придуман неслучайно — таким образом, чай быстро заваривается, разлитая по пиалам заварка будет одинаковой.

Японская чайная церемония

В Японии существует множество форм чайной церемонии, среди которых выделаются несколько четко установленных: ночной чай, чай с восходом солнца, утренний чай, послеобеденный чай, вечерний чай, специальный чай. Название каждой из этих разновидностей включает в себя их специфику.

Японская чайная церемония включает до сотни различных правил, которые относятся к оформлению интерьера, кипячению воды, заварке и разливу чая. Это целый мини-спектакль, начинающийся уже на входе в чайный домик, за порогом которого остаются мирские хлопоты и суета. Этот ритуал подразумевает под собой не просто употребление чая, но и проведение досуга. Издревле участники церемонии читают стихи, рассматривают произведения искусства, медитируют. Классический тяною проходит в домике тяси-цу размером 8 м.

Соответствующее настроение создает сама обстановка: медный чайник, чашки, бамбуковая мешалка, ящичек для хранения чая и т. п. Ключевая фигура церемонии — мастер чая, свершающий действо. Именно он первым пробует чай из пиалы, которая затем передается всем гостям по очереди.

Вода для классического тяною кипятится на углях из сакуры, а чай заваривается непременно зеленый. Напиток готовится следующим образом: мастер насыпает в чашку истертые в порошок чайные листья, затем заливает его кипятком и взбивает эту массу бамбуковым веничком до тех пор, пока не появится матовая светло-зеленая пена. Гости собираются в назначенный день заблаговременно в специальном помещении, где определяется порядок, в котором каждый из них будет мыть руки, входить в предназначенную для церемонии комнату, рассаживаться, пить чай. Перед тем, как перейти непосредственно к чаепитию, хозяин угощает гостей самой разной пищей, рассказывает интересный случай или историю. Чаепитие начинается с густого крепкого чая. Сначала все по очереди пьют напиток из одной большой пиалы. Причем это происходит по определенному сценарию. Первый гость берет фукуса (шелковый платок, кусочек шелкового материала), укладывает его на ладонь левой руки, а правой ставит на нее чашку. Кивнув соседу, он отпивает ровно три с половиной глотка, затем кладет фукуса на циновку, вытирает край чашки своим бумажным носовым платком либо салфеткой, и передает чашку второму гостю. Каждый повторяет ту же процедуру. После крепкого чая подается жидкий и вносят подносы с пирожными. Жидкий чай готовится для всех сразу в нескольких чашках. Здесь уже каждый гость волен решать как именно пить чай.

Английская чайная церемония

Среднестатистический англичанин выпивает порядка шести чашек чая в день. В светлое время суток чайное расписание составлено следующим образом. Около шести часов утра вся страна пьет свежий утренний чай. Но это еще не завтрак. Первый прием пищи и снова чай, English Breakfast, происходит в восемь утра. С часу до двух дня жизнь в городах и поселках замирает — закрываются учреждения, останавливается работа на предприятиях. Это время ланча, когда каждый уважающий себя англичанин пьет a nice cup of tea — "славную чашечку чая". Второе название этого перерыва — tea break. Ну и наконец — традиционный five o’clock tea.

Существуют негласные правила английского чаепития — чай всегда должен быть свежим и непременно в чашку добавляется молоко.При этом строго соблюдается очередность наполнения чашки: сначала наливается молоко, а уже потом по вкусу добавляется чай. Блюстители традиций английского чаепития утверждают, что только в этом случае проявляется насыщенный аромат, вкус чая смягчается и становится неимоверно тонким.

Честь разлить гостям чай принадлежала исключительно хозяйке дома. Чай не просто подавался особым образом, но и хранился в специальных чайных шкафчиках, ключ от которых хранился у хозяйки дома. Эта традиция существовала и в Китае, но там ключ находился в ведении мужчины. Английский же мужчина в позапрошлом столетии хоть и стоял выше на общественно-иерархической лестнице, дома "передавал" власть и бразды правления женщине. Еще один интересный факт из истории английского чаепития. Когда чай и сахар были еще эксклюзивными лакомствами, предполагалось, что хозяйка сама добавляет сахар в напиток. Нарочитый отказ от контроля за тем, кто и сколько пьет чая с молоком и сахаром, демонстрировал богатство и возможность хозяев дома покупать деликатесы в том количестве, которое они считали нужным.

Русское чаепитие

История русского чая насчитывает порядка 300 лет. Популярным и распространенным этот напиток становится уже на стыке XVIII-XIX веков. В богатых семьях было принято собирать друзей и родственников за столом, на котором красовался большой самовар. К чаю подавалось много сладостей и сдобной выпечки. Такая обстановка располагала к непринужденной беседе, которая и стала сутью русской чайной традиции. Это было так называемое купеческое чаепитие. Застолье продолжалось несколько часов, разговоры велись неспешно и тихо.

Россия — страна большая, поэтому неудивительно, что во многих регионах появились свои обычаи. Именно из Сибири распространилась традиция пить чай с "угрызением", т. е. вприкуску. Тут же родился обычай "паужны" — чаепития перед ужином. В Забайкалье было принято пить "сливанчик" — напиток на основе чая, молока или сливок, соли и масла. В русских чайных также подавали чай парами: в большом чайнике был кипяток, а на нем стоял маленький — с заваркой. Именно этот способ пития чая — заварка+кипяток — знаком нам с вами более других. Сухие чайные листья отмеряли перстом — щепоткой, которая помещается между большим и указательным пальцами.

В старину чай разливался по фаянсовым или фарфоровым чашкам. Стакан в русский быт пришел от трактирщиков, перекочевав в начале XIX века в мещанские дома. Самое интересное, что в стакане чай подавали мужчинам, а женщинам ароматный напиток наливали в фарфоровую чашечку с блюдцем.

Индийское чаепитие

На сегодняшний день Индия является крупнейшим после Цейлона производителем чая в мире. Однако не все жители страны являются поклонниками чая. В южных штатах Индии предпочитают кофе. Зато северные и часть центральных штатов просто невозможно себе представить без маленьких чайных лавочек, которые стоят вдоль дорог и тротуаров. Индийская аристократия в свое время переняла часть английских чайных традиций.

Но все же индийская чайная церемоний более торжественна и солидна. К тому же и длится она гораздо дольше, чем у англичан. Одной из ярких особенностей чаепития в Индии являются одноразовые глиняные стаканчики, так называемые куллархи. Эти стаканчики просты и дешевы в изготовлении. А после того как чай из них выпит, их просто выбрасывают. От глиняных стаканчиков избавляются не только в силу гигиенических соображений, а из-за существующего четкого разделения на касты. Для представителя высшей касты неприемлемо пить из одной посуды с представителем низшей касты. В Индии есть провинции, где при заваривании чая используют разные специи.

Чай заваривают даже с такими специями, которые, казалось бы, подходят только для мясных блюд. Но индийцы с удовольствием пьют чай со специями, добавляют в него сахар и молоко (масала-чай). Иногда чай здесь заваривают только на молоке. Индийская кухня богата сладостями на любой вкус, но есть и традиционные сладости, которые обязательно присутствуют на чайной церемонии, например, пакора, фарсан, нашта.

Есть и такие регионы страны, где чай варят в крутом кипятке с добавлением молока буйволиц. Затем его процеживают и добавляют сахар, после чего напиток готов к употреблению. Чай заваривают с особой тщательностью и хранят в специальных емкостях, чем-то похожих на российские самовары, чтобы он дольше оставался горячим. Традиционно чай подают очень крепким.

Чайная церемония по-мароккански

Традиционное умение заваривать мятный чай возводится в Марокко в ранг высокого искусства. Чтобы заварить правильный марокканский чай, нужно проявить усердие, терпение, сноровку. Готовят чай в Марокко исключительно мужчины, превращая чаепитие в красочную церемонию.

Во время чаепития гостю как время настаивания разное. Технике розлива чая придается не меньшее значение, чем качеству заваривания. Чайник с горячим кипятком поднимают высоко над стаканами и точным движением руки тонкой и длинной струей, без брызг, разливают по стаканам. Особо искусные мастера расставляют стаканчики на полу и разливают его с высоты собственного роста, не пролив мимо ни капли драгоценного напитка. Делается так для того, чтобы настой в стаканах вспенился. Ажурная, стойкая пена является обязательным атрибутом марокканского чаепития. Кроме того, такой чай получается насыщен кислородом, который помогает настою раскрыть полностью весь свой аромат. Ударяясь о дно чашки с высоты около 1,5 метра, струя чая не только образует необходимую пену, но и прибивает попавшие в стакан чаинки ко дну. Особым мастерством считается поставить стакан на пол и наполнить его из 2-х чайников, при этом, не разбрызгав чая. Так он попадает в стакан не крутым кипятком (чайник только что с огня), а уже немного охлажденным – до оптимальной температуры. К чаю предлагают марокканское печенье, инжир, свежие мятные листья, неочищенный сахар. Пить чай принято из стеклянных стаканов небольшого размера. Обязательно нужно взять стакан правильно: его ставят на большой палец и указательным пальцем придерживают верхний край.

Латиноамериканское чаепитие

В Аргентине, Бразилии, Парагвае и некоторых других странах Латинской Америки пьют тонизирующий настой из засушенных листьев и стебельков вечнозеленого кустарника падуба парагвайского — мате.

Этот напиток знали южноамериканские индейцы еще до нашей эры. За многовековую историю он оброс легендами, по одной из которых, мате был подарен людям индейским божеством, из любопытства спустившимся с небес на землю. Однажды оно остановилось на ночлег в доме почтенного семейства. На вопрос, почему здесь живут так уединенно, хозяин ответил, что чарующую красоту его дочери не должны видеть простые смертные. Бог счел, что не дело девушке прозябать в неизвестности, превратил ее в полезное растение и пообещал, что со временем о ней узнает весь свет. Слово "мате" произошло от индейского "мати", обозначающего традиционный сосуд для питья, сделанный из тыквы-горлянки. Сейчас его называют калабасом и порой изготовляют из керамики и дерева, но по-прежнему считается, что лучший вкусовой оттенок чаю придает пребывание в тыквенной плошке. Пьют мате через серебряную (костяную или деревянную) трубочку с ситом на конце — бомбилью.

Чтобы получить хороший мате, мало просто налить горячую воду в калабас, нужно еще уметь поддерживать его в благоприятных условиях. В прежние века эту работу выполняли особые слуги. В современной Аргентине устраивают чемпионаты на лучший мате, где все имеет значение — начиная от качества чая и воды и заканчивая правильной подготовкой калабаса. Латиноамериканцы даже выражают через напиток свое отношение к человеку: горький мате означает безразличие, сладкий — дружбу, горячий — любовь, а настой под крышкой — отказ пылкому поклоннику. Классический способ приготовления мате: засыпается 2/3 объема калабаса сухим мате, затем отверстие сосуда закрывается, содержимое хорошо встряхивается несколько раз – так, чтобы крупные частицы остались внизу, а мелкие переместились наверх. Затем наклоняют емкость так, чтобы смесь ссыпалась к одной стенке, в образовавшуюся пустоту возле другой стенки надо вставить бомбилью и вернуть калабас в вертикальное положение. Бомбилью больше не трогают и не вынимают. Далее наливают по линии бомбильи немного горячей воды, не выше 80 градусов, дают ей пропарить состав. После набухания массы доливают еще немного воды, полностью увлажняя матэ. Пьют готовый напиток через бомбилью, постоянно доливая горячую воду. Количество доливок 10-15, до потери терпкого вкуса.

Африканское чаепитие

Чай ройбос или ройбуш ("красный куст") – национальный напиток южноафриканских туземцев. История необычного чая окутана мифами – африканские аборигены верили, что ройбос – чай, подаренный древним бушменам как непреходящий источник бодрости, здоровья и долголетия. Кустарник ройбос даже выглядит загадочно – длинные красные ветки, листья похожи на тонкие иглы. Напиток ройбос встречается зеленый и красный – цвет его зависит от способа обработки. Чтобы получить зеленый, листья после сбора сразу пропаривают. Такой чай более светлого оттенка, вкус – нежный и изысканный, с травяным оттенкам.

Чтобы получить на выходе красный ройбос, листья подвергают естественному процессу ферментации, затем досушивают под лучами солнца. Такой чай более приторный, с древесным оттенком вкуса и чуть сладковатый. В этом чае нет кофеина – его можно заваривать сколь угодно крепко, при этом чай безвреден для беременных, кормящих матерей и даже грудничков. Глюкоза придает чаю сладость, а значит можно обойтись без сахара. Ройбос – отличный выбор для тех, кто всегда следит за фигурой, но любит сладкое. Этот напиток заваривается в обычном заварочном чайнике. Процесс заваривания ройбоса весьма прост — его нужно залить кипятком и выдержать не менее пяти минут. Иногда рекомендуют для лучшей экстракции на время настаивания поместить чайник в горячую духовку, чтобы он не остывал или даже продолжал кипеть. Дозировка сухого ройбоса приблизительно соответствует дозировке чёрного чая — одна-две чайные ложки на чашку. "Чаинки" ройбоса очень плотные, процесс экстракции содержащихся в них веществ достаточно длительный, поэтому ройбос вполне можно заваривать несколько раз, причем при повторных завариваниях напиток получается почти таким же насыщенным, как и при первом.

Тибетская чайная церемония

Чай был завезен в Тибет около 620 года, но приобрёл популярность среди всех слоев населения только приблизительно в XIII веке. Тибетский чай является высококалорийным напитком, очень полезным в высокогорных условиях. По рецепту в чай добавляют масло и приправы и мешают не менее 108 раз. Каждый житель Тибета выпивает в среднем 5-6 чашек в день.

Еще тибетцы готовят концентрат чая: чайные листья варятся в молоке яка на протяжении нескольких часов, затем напиток наливается в донмо - специальную небольшую маслобойку для чая, вместе с топленым маслом яка и солью, после чего сбивается до однородной густой консистенции. В Тибете чай употребляют в пищу как в обычном для всех народов жидком виде, так и в сухом. Чайный напиток в Тибете называется часуйма и представляет собой крепкий кирпичный чай (примерно 50-75 г сухого чая на 1 л воды), в который добавлены сливочное (обязательно топленое) масло яка (100-250 г на 1 л) и соль по вкусу. Всю эту смесь (горячую) взбивают в специальном продолговатом бочонке, до тех пор, пока не получится однородный по консистенции густой напиток - очень калорийный и своеобразный по своему тонизирующему действию, а потому способный почти мгновенно восстанавливать силы ослабевшего человека.

В китайских книгах говорится: "Тибетцы живут чаем. Не имея его, они страдают до такой степени, что могут заболеть". Не случайно в Тибете до сих пор сохранилась народная мера расстояния в горах (не по прямой, горизонтальной поверхности, как в долинах, а по извилистой линии и по вертикали), выражаемая не в единицах, а в пиалах тибетского чая. Так, три большие пиалы чая равны примерно 8 км пути. Чай по-тибетски распространен не только в самом Тибете, но и в высокогорных районах Афганистане (Гиндукуш), Памира и в странах, расположенных в Гималаях, Сиккиме (штат Индии), Бутане и Непале. Сухой чай в Тибете употребляют для приготовления национального кушанья "цзамбу" - мука из предварительно пережаренных зерен ячменя, смешанная и тщательно протертая с маслом яка, сухим кирпичным чаем и солью.

Тайское чаепитие

Тайский чай, называемый также ice tea или cha-yen, — это напиток, который представляет собой крепко заваренный красный чай, куда добавляют анис, другие специи, сахар, иногда молоко, а также красный и желтый краситель. Подают такой чай охлажденным и в высоком стакане. Выглядит очень красиво – как "слоеные" коктейли. Для жителей Таиланда чай стал не просто утренним напитком, а еще средством, которое помогает поднять иммунитет, стать бодрым, получить порцию витаминов на день, взбодриться и даже вылечить свои заболевания.

Кроме того, тайцы пьют так называемый синий чай. Строго говоря, это даже не чай, поскольку он состоит не из листьев чайного куста, а из листьев и цветов клитории тройчайтой (или тайской орхидеи). Цветки клитории издавна используются в Юго-Восточной Азии в качестве естественного красителя. Кроме того, клитория использовалась и используется в медицине в качестве природного антидепрессанта и средства для улучшения кровообращения. Синий тайский чай обладает слабым вкусом и насыщенным приятным ароматом, производится только в Таиланде, и, конечно, его заварка – ярко-синего цвета.

В самом Таиланде напиток из клитории называют "nam dok anchan". Бутоны с тремя листами собирают на рассвете. После бутоны высушивают, но не до конца: в середине остается часть влаги. Затем бутоны окисляются и досушиваются. В лечебных целях синий чай заваривают горячей водой (90 градусов) и настаивают в термосе в течение получаса. Пьют на ночь по 200 мл.

Если синий чай будет употребляться как обычный, то стоит воспользоваться следующим рецептом: закипевшая вода должна постоять две минуты. Затем ее заливают чайные лепестки, и через 10 секунд воду сливают. После этого лепестки снова заливают кипятком и настаивают 2-3 минуты. Синий чай можно пить сам по себе, а можно с мятой или лимоном. Кстати, лимон меняет цвет чая на фиолетовый и придает напитку своеобразный, достаточно приятный вкус. Можно добавлять в синий чай сахар или мед. Тайский чай пьют как горячим, так и холодным. Свежезаваренный чай голубого цвета, настоявшийся – насыщенно-синего.

Американское чаепитие

Американский чай — как правило, это холодный чай, налитый в высокий стакан, с большим количеством льда, украшенный долькой апельсина или лимона и листиком мяты. Еще для американцев характерно самое широкое применение для заварки разовых пакетиков с чаем. Все большим спросом сегодня пользуются чайные пакетики без кофеина. Способы приготовления весьма просты, и не требуют описания, как особенных американских рецептов. Америка стала местом, где родился обычай пить чай со льдом.

С возникновением этого обычая связана интересная история. Рассказывают, что на всемирной выставке, которая состоялась в штате Миссури, один англичанин, владелец чайных плантаций в Индии, с целью рекламы своего чая построил очень красивый павильон. Его красочно одетые служащие должны были бесплатно угощать посетителей выставки горячим чаем. Но день был очень жарким, и чай не брали. С отчаяния владелец павильона приказал служащим бросить в чашки кусочки льда. На удивление, чай со льдом очень понравился посетителям и вскоре вошел в моду. Для его приготовления использовался цейлонский иди китайский черный байховый чай. Заваривали его в чайнике по английскому рецепту, но двойную дозу. Затем полученную заварку сливали в другую емкость и клали сахар по вкусу. И, наконец, насыпали в высокие стаканы доверху лед и заливали чаем, добавляя иногда листья мяты, дольки лимона или апельсина.

Американцы, народ очень рациональный и во всем стремящийся к удобствам, придумали и другое новшество: расфасовку чая в маленькие пакетики. Одноразовые пакетики чая быстро стали очень популярны и скоро завоевали весь мир, в том числе и Англию — прародину многих американцев. В конце XIX — начале XX веков в США в престижных дорогих отелях на первом этаже, в просторных залах и зимних садах устраивались чаепития. Собирались люди и неспеша беседовали. Иногда вечерами чаепития дополнялись музыкой и танцами. Таким образом, чай служил недорогим и здоровым средством организации общения. Утром или после работы американец наливает воду в термостойкий стакан, кипятит ее в микроволновой печке и, подобрав чайный пакетик, заваривает за следующие несколько минут свой чай, куда, подумав, может еще насыпать и горку крошеного льда. В чайнике вскипятится вода и, ее нальют в стакан или глиняную кружку, дадут гостю. Потом предложат различные чайные пакетики на выбор для последующей заварки.

Еще вам могут предложить чай со льдом, если в холодильнике имеется кувшин с заранее подготовленной заваркой черного чая. Сегодня это усредненная картинка американской чайной церемонии. В определенном смысле этот чай служит объединяющим началом для народонаселения страны, очень пестрого по национальному характеру. Если вас пригласили на чай, требуется сообщить о согласии или невозможности участия в церемонии. Прийти надо вовремя и в надлежащем виде, нельзя приводить с собой кого-нибудь еще, не обговорив эту возможность с хозяином. Одежда должна всегда соответствовать тому обществу, куда вас пригласили. С конца прошлого века при сильной деловой занятости людей в Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго и других крупных городах США практикуется замена делового обеда или ланча "деловым чаем". Происходит это, обычно, в хорошем ресторане или в крупном отеле, где зачастую ведутся многие деловые переговоры.

Турецкая чайная церемония

Особенностью чаепития турецких граждан является богатство чайной церемонии и одновременная ее простота в сравнении с китайской или японской. На сегодняшний день Турция занимает 5 место среди всех государств по производству чая и одно из лидирующих по его потреблению.

Турки пьют чай из маленьких прозрачных стаканчиков, которые по своей форме похожи на самый популярный цветок в стране — тюльпан. Зауженная в верхней части форма стаканчика позволяет более продолжительное время сохранять чай горячим. Любое свободное время проводится за стаканчиком вкусного чая, а чайник здесь постоянно горячий. Некоторые говорят о том, что в среднем один турок выпивает за сутки до 30 таких стаканчиков. В чайных заведениях в Турции, как правило, стоит большой металлический или медный титан кубической формы, в котором постоянно кипятится вода. Заварной чайник представляет собой большую емкость объемом в 3 — 4 литра, который размещается на титане для поддержания температуры. Заварка наливается из медного чайника, а кипяток — из титана с помощью специального краника. Все это обусловлено большими объемами потребления чая турками. Распитие чая для турков представляет собой не просто необходимость или процесс, а целый традиционный обряд. Чай ассоциируется здесь с дружелюбием и гостеприимством. И отказ от предложенного стаканчика чая может вызвать негативные эмоции у хозяина дома. Разговаривать в доверительном тоне или о каких-то важных делах без стаканчика чая здесь не принято. В Турции есть даже поговорка "разговор без чая, как небо без луны".

Монгольское чаепитие

В Монголии применяют один из древнейших способов приготовления чая. Он распространен также среди киргизов, калмыков, бурят. Такой способ заваривания чая в России распространился в конце XVII века, тогда его называли "богдойский чай".

В состав напитка, кроме плиточного зеленого чая, входят молоко, масло, мука, соль. Неизменным является сорт и вид чая, все остальные ингредиенты могут варьироваться. Скажем, масло может разбавляться топленым говяжьим или бараньим салом, либо вовсе отсутствовать; муку иногда смешивают с пшеном или рисом, причем допустима и пшеничная, и ячменная, и ржаная мука. Молоко в отвар добавляют как коровье, так и козье, кобылье, верблюжье. Характерной особенностью этого напитка является большое количество молока, что можно объяснить нехваткой воды в солончаковых степях. Иногда отвар полностью готовят на молоке, лишь немного разбавляя его водой. Чай по-монгольски солят, часто кладут перец горошком, добавляют мускатный орех или лавровый лист.

Существует два основных рецепта заваривания чая по-монгольски.

Первый способ отличается тем, что перед приготовлением плитки чая растирают в порошок. Затем кладут заварку в котел и заливают холодной водой из расчета примерно 2 столовые ложки на 1 литр воды. Немного муки обжаривают с маслом и добавляют после закипания воды. Затем всыпают неполный стакан крупы и столовую ложку масла. Смесь варят до готовности, добавляют соль, специи. Второй способ заваривания популярен среди калмыков. Плитки зеленого чая разламывают на куски и заливают теплой водой в соотношении 50 граммов сухого чая на 1 литр воды. Молоко вливают после закипания, причем добавляют его вдвое больше, чем кипятка, а иногда и втрое. Состав варят примерно 15 минут, после чего фильтруют и отжимают. Приготовленный напиток солят, добавляют специи и немного масла. К чаю подают, как правило, масляные пшеничные сухарики.

Корейская чайная церемония

Корейская чайная церемония под названием darye (тарье) – это традиционная корейская чайная церемония. "Тарье" буквально означает "этикет для чая" и "обряд дневного чая" и эта традиция сохранялась среди корейского народа на протяжении более, чем тысячи летВ настоящее время чайная церемония возрождается в Корее как способ отдыха и поиска гармонии в быстро развивающейся современной культуре и продолжает давние традиции нематериального корейского искусства. Отличительной особенностью отношения к чайной церемонии в Корее является простая и естественная последовательность действий, с меньшим количеством церемоний и ритуалов, большей свободой для отдыха и большим количеством творческого потенциала, который можно проявить в предоставлении большого количества сортов чая, услуг и беседы, что привело к появлению большого количества дизайнов чайных домиков и садов, а также к использованию различных сортов чая в различных регионах страны.

Различие в сортах чая повлекло за собой различия в выборе закусок, а также сезонные и временные вариации чайной церемонии, к которым добавились акустические и визуальные различия в атмосфере чайных домиков. Корейцы, считают, что главное в чае не сам чай, а возвышенное состояние человека. В Корее чайная церемония ("тадо", или "путь чая") трансформировалась в соответствии с положениями буддизма, где все в мире или "существо", или "функция". "Существо" в чайной церемонии представляет жаровня, ее ставят справа, а посуда – это "функция", ее место слева. Гостей в корейской чайной церемонии сажают лицом на запад, хозяин должен сесть лицом на восток, а еще одно место на южной стороне оставляют за императором, вдруг зайдет. Церемония начинается, как только все гости рассядутся за столом и пока закипает вода, хозяин начинает непринуждённую беседу. Хозяин начинает официальную церемонию первым нагревом чаши, чашек и переливанием горячей воды в чашу. После того, как это все завершено, чайные листья – как правило, используется зеленый чай – засыпаются в чайник. После этого листья заливаются водой, которая очень быстро сливается – таким образом листья промываются и немного раскрываются. После этого вода сливается в специальную чашу, где охлаждается до нужной температуры. Температура воды для заваривания чая зависит от того, когда чай был собран: первые почки, собранные в апреле, будут завариваться при низкой температуре 60-65°C; чай, собранный в июне, будет завариваться при более высокой температуре 70-75°C. Как только вода остынет до нужной температуры, хозяин заливает ею чайник и оставляет листья завариваться необходимое время, которое может варьироваться от 20 секунд до трёх минут – в зависимости от типа чая. После того, как чай полностью заварился, мастер чайной церемонии разливает чай в специальную чашу, где чай освобождается от листьев. Там же можно сделать смесь из нескольких сортов чая. После этого мастер разливает чай по чашкам. Первоначально чай разливался в нагретые чашки из заварочного чайника с расстояния выше чашки, чтобы создать привлекательные пузырьки на поверхности чая. Считается, что эти пузырьки приносят удачу.

Чайная церемония всегда проводилась в наиболее важных случаях – на день рождения, годовщину важного события, памяти старых друзей и всё чаще использовалась для открытия новых радостей медитации Сон. Гости церемонии ждут, пока мастер заберет свою чашку и только после этого они могут взять свои. Церемония нетороплива, гости любуются цветом и ароматом напитка, после чего оценивают его вкус – сначала во рту, потом в горле, а потом наслаждаются послевкусием. Неспешное наслаждение напитком и традиционными сладостями и печеньем ведут к восстановлению душевного равновесия, гармонии с окружающим миром, познанию его красоты. Вышеописанные действия могут повторяться до тех пор, пока церемония не подойдет к своему логическому концу. К слову сказать, длиться чайная церемония может несколько часов, что весьма удобно для того, чтобы узнать кого-то получше или просто слегка расслабиться после деловой сделки.

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