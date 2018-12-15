Казахстанский боксер расправился с мексиканцем за 82 секунды

Победа стала для него шестой подряд.

Победитель молодежного чемпионата мира из Казахстана Садриддин Ахмедов одержал шестую подряд победу на профессиональном уровне, передает корреспондент Vesti.kz.

В канадском Эдмонтоне он за 82 секунды нокаутировал 29-летнего мексиканца Элиуда Мелендеза Роча.

В результате Ахмедов досрочно выиграл шестой бой подряд в 2018 году.

20-летний казахстанец на профи-ринге дебютировал в этом году. В любительском боксе становился победителем молодежного чемпионата мира-2016. Его интересы представляет канадская промоутерская компания Eye of the Tiger Management.

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