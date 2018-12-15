В преддверии Дня Независимости в Уральске сданы новые объекты

Были вручены государственные награды 50 западноказахстанцам, внесшим вклад в развитие различных сфер жизни региона, в том числе в образование и строительство.

В Западно-Казахстанской области быстрыми темпами продвигается строительство жилых домов. Благодаря реализации государственных программ "Нұрлы жер" и "7-20-25" многие жители региона получили ключи от заветных квартир. Вот и в преддверии главного национального праздника – Дня Независимости аким области Алтай Кульгинов вручил ключи счастливым новоселам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

В этот знаменательный день в числе новоселов 180-квартирного жилого дома, построенного для очередников, есть многодетные матери, люди с ограниченными возможностями, воспитанники детских домов и представители других уязвимых слоев населения.

В своей поздравительной речи аким области отметил, что строительство жилых домов и других крупных объектов возможно благодаря поддержке Президента страны Нурсултана Назарбаева, который особое внимание уделяет социальной сфере.

– Поздравляю всех со знаменательным для Вас днем! Сегодня на 180 счастливых семей в нашей области стало больше. Ваша мечта сбылась благодаря реализации государственных программ, инициированных нашим Елбасы. Несколько лет назад здесь был пустырь, а сегодня более 50 многоэтажных жилых домов, две школы, детский сад, поликлиника и спортивные объекты. Во всем этом ощущается поддержка государства и все это общий труд нашего народа, - сказал аким ЗКО Алтай Кульгинов, вручая ключи от имени Президента страны.

В свою очередь одна из новоселов, 83-летняя мать 10-терых детей Бакытылы Сапарова, которая стояла в очереди 16 лет, поблагодарила Президента страны за такой подарок накануне Дня Независимости.

Отметим, что в текущем году в Уральске строится 26 многоквартирных жилых домов, это 3500 квартир, большая часть из которых сдана в эксплуатацию. В районах области сдано в эксплуатацию 104 жилых дома.

9-этажный дом был не единственным объектом, ключи от которого были вручены в канун праздника. В микрорайоне Сарытау распахнула двери новая 900-местная школа, символичный ключ от которой получил директор новой школы №50. Эта школа также построена в рамках госпрограммы "Нұрлы жер".

– Открытие новой школы, разгрузило две близлежащие школы, которые работали в три смены. Теперь у учеников всех трех школ будут комфортные условия для получения качественного образования. Все это делается для наших детей, для будущего нашей страны. В этом году в области было сдано в эксплуатацию 7 объектов образования. Все этот результат нашей Независимости, - отметил аким области.

Стоит отметить, что были вручены государственные награды 50 западноказахстанцам, внесшим вклад в развитие различных сфер жизни региона, в том числе в образование и строительство. Среди них ветеран труда Абат Есенгалиев, награжденный орденом "Парасат", директор ТОО "БКМК" Аскар Кабанов, награжденный орденом "Құрмет". 7 механизаторов, машинист-экскаваторщик, маляр и скотник отмечены орденом "Еңбек даңқы" III степени. Медали "Ерең еңбегі үшін" получили директор ТОО "Автокомбинат" Валерий Голоухов, преподаватель Западно-Казахстанского государственного университета им.М.Утемисова Жанабек Жаксыгалиев, директор Новеньковской средней школы Владимир Сажнев. Медалью "Шапағат" была награждена председатель ОО "Общество поддержки инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата "Арба" Гульмира Батпакулова. Также были вручены медали "Астана 20 жыл" и Почетные грамоты Республики Казахстан.

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