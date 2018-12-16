Против Apple подали иск из-за "челки" на iPhone XS Max

Реклама Apple скрывает наличие выреза на передней панели.

Жительница Калифорнии (США) Кортни Дэвис подала суд на американскую компанию Apple. Они обвинила корпорацию в умышленным обмане клиентов из-за "челки" на iPhone XS Max. Об этом сообщило издание Business Insider, которое ознакомилось с иском, передает 360TV.

Реклама Apple скрывает наличие выреза на передней панели. Поэтому покупательница поверила, что предзаказанный ей iPhone XS Max сделали без "челки".

Автор иска раскритиковала изображения айфонов на официальном сайте компании и в розничных местах продажи устройств. Жительница США потребовала через суд запретить "оскорбительную практику" и возместить ей ущерб. Дэвис надеется на поддержку другими покупателями.

Как считает Business Inside, до написания коллективной жалобы "могут пройти годы". Поэтому журналисты усомнились в вероятности реального процесса.

В верхней части iPhone Apple XS и iPhone XS Max есть "выемка". Она нужна для фронтальной камеры. Но покупательница ее не заметила из-за черного фона.

Позже компанию Apple обвинили в том, что она завысила характеристики экранов iPhone X. Дело было передано в Окружной суд Северной Калифорнии. Об этом сообщило издание CNET.

Истцы уверены, что компания указала ложные характеристики экрана этой модели популярного смартфона. По их словам, диагональ экрана составляет 5,6875 дюйма. При этом производитель заявляет о том, что значение этого параметра — 5,8 дюйма.

Кроме того, по мнению истцов, компания неверно указала разрешение экрана. По официальным данным оно составляет 2436×1125 пикселей, хотя на самом деле разрешение ниже. Истцы поняли это, так как не все точки на дисплее имеют красный, зеленый и синий субпиксели.

Компания Apple на эти обвинения пока не отреагировала и никак их не комментировала.

Ранее Apple запустила акцию "Возврат без сложностей". Клиенты смогут опробовать iPhone. В случае негативных отзывов они вернут его в магазин и получат деньги. Предложение действует на смартфоны, купленные с 14 ноября по 6 января.

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