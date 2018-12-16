Скончался композитор Алиби Мамбетов

Причина смерти не уточняется.

Казахстанский композитор, режиссер и педагог Алиби Мамбетов ушел из жизни на 58-ом году жизни, передает Sputnik Казахстан.

Алиби Мамбетов — сын легендарных казахстанских композитора Газизы Жубановой и режиссера Азербайжана Мамбетова.

О невосполнимой для казахстанского искусства потере сообщили в пресс-службе министерства культуры и спорта Казахстана.

Алиби Мамбетов скончался 15 декабря. Причина смерти не уточняется.

В социальных сетях друзья и близкие ему люди выражают искренние соболезнования.

"15 декабря вечером пришла страшная весть… Ушел из жизни Алиби Мамбетов — талантливейший композитор, музыкант, сын выдающихся художников-композитора Газизы Жубановой и режиссера Азербайжана Мамбетова… Алиби был потрясающий художник… но он был еще и выдающимся человеком… Честным, чистым, красивым… Не могу поверить в то, что его нет. Дорогие казахские коллеги, выражаю вам искренние соболезнования! Мы будем помнить Алиби… всегда!" — написала на своей странице в Facebook сотрудница азербайджанской государственной музыкальной академии Зумруд Дадашадзе.

"Умер мой друг, коллега — композитор, сын великих Азербайжана Мамбетова и Газизы Жұбановой, внук Ахмета Жұбанова, самый светлый и скромный человек Алиби Мамбетов", — констатировал факт композитор, президент общественного фонда "Qazaq Composers League" Артык Токсанбай.

Алиби Азербайжанович Мамбетов — казахский композитор, педагог. Сын Газизы Жубановой и внук великого композитора Ахмета Жубанова. Был известен по работам в кинематографе (кинофильм "Куклы колдуна" и полнометражный мультфильм "Счастье Кадыра") и на телевидении (как автор музыкальной темы-заставки к передаче "Акшам — вечерние новости" на телеканале "Казахстан 1" и генеральной заставки агентства "Хабар"). Создал музыкальное оформление более 30 спектаклей.

Cфера профессиональных интересов Алиби Мамбетова не ограничивается прикладной музыкой. Он пиcал и камерные, и симфонические произведения, и произведения для оркестра народных инструментов.

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