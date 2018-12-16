В Актау открыли памятник Абаю

Гранитное сооружение - подарок местного жителя.

Памятник казахскому поэту Абаю Кунанбаеву открыли в Актау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Статуя высотой пять метров была установлена перед культурным комплексом имени Абая. Гранитное сооружение - подарок местного жителя. Приглашенный скульптор из Алматы работал над ним несколько месяцев.

"В статье президента "Семь граней Великой степи" очень правильно сказано - нужно популяризировать казахских писателей и народных героев. Имена известных сынов великой степи должны знать во всем мире. Это наш культурный багаж, это наше достояние и гордость", - сказал обладатель ордена "Парасат" Алкажан Едилхан .

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