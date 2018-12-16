Головкин поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Поздравление он написал на своей странице в Instagram.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил соотечественников с Днем Независимости РК, передает Zakon.kz.

Поздравление он написал на своей странице в Instagram.

"Поздравляю всех соотечественников с Днем независимости Республики Казахстан!" — пишет спортсмен.

Возвращение GGG на ринг планируется на весну следующего года. Предыдущий поединок Головкин провел 15 сентября в Лас-Вегасе, где потерпел первое поражение в карьере профи от мексиканца Сауля Альвареса.

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