35 новых объектов открыли в Алматинской области в честь Дня Независимости

Главный праздник страны Жетысу встречает позитивными достижениями и различными важными для социально-экономического развития региона мероприятиями.

В Алматинской области в честь Дня Независимости открывается 35 новых объектов. Среди них жилые дома, важные социальные объекты и объекты инфраструктуры, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Главный праздник страны Жетысу встречает позитивными достижениями и различными важными для социально-экономического развития региона мероприятиями.

Так, 6 декабря в ходе общенационального телемоста с президентом страны в онлайн-режиме запущен завод "Маревен Фуд" близ города Капшагай за 21 млрд тенге. Это важный экспортоориентированный проект с созданием более 500 рабочих мест. В скором времени в Талгарском районе начнет работу завод по выпуску и переработке картонно-бумажной продукции ТОО "Nur Kagazy".

Кроме того, область ждет большое новоселье. В Талдыкоргане будет сдан 64-квартирный, в Капшагае - 50-квартирный, в городе Ушарале Алакольского района - 60-квартирный и в с.Балпык би Коксуского района - 20-квартирный арендные и кредитные жилые дома.

В рамках программы "Рухани жаңғыру" в с.Жаналык Талгарского района состоится открытие музея памяти жертв политических репрессий.

Еще одним важным событием станет начало работы нового центра неонатальной хирургии при областной детской многопрофильной больнице Талдыкоргана, ситуационного центра в Талдыкорганской многопрофильной больнице, направленного на профилактику и выявление на ранней стадии онкологических заболеваний, а также дневного стационара для детей с ограниченными возможностями в с.Шонжы Уйгурского района.

Появятся и новые частные детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс, опорные пункты полиции, совмещенные с жильем, откроется дом культуры после реконструкции, а также начнут свою работу кабинет психолого-педагогической коррекции в Капшагае и ряд объектов МСБ.

Состоится открытие пешеходного перехода над железной дорогой на станции Бесколь в Алакольском районе и объездной дороги 0-16 км дороги республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск".

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