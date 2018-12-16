В Саппоро 41 человек пострадал при взрыве в баре
Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Фото : © AFP 2018 / PHILIPPE LOPEZ16 декабря 2018, 22:09
При взрыве в одном из питейных заведений в японском городе Саппоро на северном острове Хоккайдо пострадал 41 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Инцидент произошел около 21.30 по местному времени. Как видно на кадрах, транслируемых телеканалом NHK с места происшествия, здание, где располагалось питейное заведение, практически полностью выгорело и обрушилось. Район вокруг места взрыва оцеплен.
Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Были ли среди них иностранные граждане, пока не известно.
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