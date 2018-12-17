Сабина Азимбаева удивила поклонников на "Мисс Вселенная 2018" необычным хобби

Девушка занимается боксом.

18-летняя участница конкурса "Мисс Вселенная — 2018" из Казахстана Сабина Азимбаева не только рассказала, но и показала жюри и болельщикам свое необычное хобби, передает Рен ТВ.

Девушка занимается боксом. Любовь к этому виду спорта у нее зародилась в детстве. Отец Сабины — профессиональный боксер.

Девушка признается, что следила за всеми выступлениями отца по телевизору, а потом и сама решилась прийти на тренировку. В группе были одни мальчики, но это ее не смутило.

"В один из дней я поняла, что также люблю бокс. Почему бы и нет?" — рассказала участница конкурса красоты.

Сабина Азимбаева родилась 14 февраля 2000 года в Алма-Ате. Она окончила колледж по специальности "переводчик-гид". Кроме бокса девушка увлекается танцами и выступает в Государственном уйгурском театре музыкальной комедии.

Несмотря на свой юный возраст, Сабина имеет большой опыт участия в конкурсах красоты. Одна из ее самых больших побед — это корона на "Мисс Алма-Аты". На конкурсе "Мисс Казахстан" Сабина заняла пятое место.

"Я в гармонии с собой и очень счастлива от того, какая я есть. Каждая девушка себя должна любить, даже свои мнимые недостатки и изъяны превращать в достоинства! И у каждого свой тип красоты. Вы можете быть стройным или полным, высоким или не очень, симпатичным или самым обычным, но вы не должны никому объяснять, почему вы выглядите именно так", — призналась девушка в Instagram.

Сейчас девушка учится в Университете международного бизнеса по специальности "туризм". Она мечтает в будущем выйти замуж по любви и стать многодетной матерью.

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