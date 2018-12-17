Facebook допустил утечку неопубликованных фотографий почти 7 млн пользователей

Суть проблемы в том, что был получен доступ к снимкам из "историй", торговой площадки Marketplace и даже неопубликованным фото.

Новая утечка данных из Facebook: компания признала, что более полутора тысяч сторонних приложений получили несанкционированный доступ к фотографиям 6,8 миллионов пользователей. Ошибка просуществовала 12 дней: с 13 по 25 сентября этого года. По крайней мере, так утверждают в Facebook — проверить это никак нельзя, сообщает Вести.Ru.

Суть проблемы заключалась в том, что обычно сторонние приложения видят только фотографии, опубликованные в ленте. Но тут они получили доступ к снимкам из "историй", торговой площадки Marketplace и даже неопубликованным фото. Если вы хотели выложить изображение и загрузили его в Facebook, но передумали, соцсеть хранит его еще три дня — на случай, если передумаете снова. К ним сторонние приложение также получили доступ.

Компания не сообщает, какого рода доступ был у приложений к этим снимкам. Равно как и о том, нанесла ли эта уязвимость какой-либо ущерб. А по факту получается, что соцсеть, в которой зарегистрировано более 2 миллиардов человек, продолжает допускать ошибки и утечки пользовательских данных.

Впрочем, по сравнению с предыдущими скандалами Facebook этот — относительно мелкий. Ранее доступ к аккаунтам десятков миллионов пользователей получали хакеры, а примерно год назад стало известно, что данные 80 миллионов человек были использованы для настройки политической рекламы. Все это привело к падению капитализации Facebook на 100 миллиардов долларов за последний год.

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