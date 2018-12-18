В Шымкенте произошло страшное ДТП

Мужчина за рулем даже не заметил, что уже 200 метров едет с человеком под колесами.

В ночь на 17 декабря в Шымкенте по улице Ташенова произошло дорожно-транспортное происшествие. Под колесами автомобиля оказалась женщина 1973 года рождения, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

Как рассказал водитель Mercedes, он шел на обгон и не видел, чтобы кто-то переходил улицу. Только проехав около 200 метров, мужчина почувствовал, что машине что-то или кто-то мешает двигаться. Он остановился, вместе с двумя пассажирами они подняли приподняли машину с помощью домкрата и вытащили женщину.

Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую в БСМП, где была проведена экстренная операция. По последним данным, женщина находится в коме.

Дознавателям, которые прибыли на место ДТП, предстоит установить, как в действительности произошло ДТП и кто виновен в произошедшем.

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