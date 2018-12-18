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Си Цзиньпин объяснил экономические достижения Китая за последние 40 лет

В Китае во вторник отмечают сорокалетие политики реформ и открытости, благодаря которой Китай смог за сравнительно короткий срок из беднейшей аграрной страны превратиться во вторую крупнейшую экономику мира.

Фото : © РИА Новости / Алексей Никольский18 декабря 2018, 11:19

Китайский народ за последние 40 лет приложил невероятные усилия для того, чтобы достичь того уровня развития, на котором страна находится сейчас, "с неба ничего не упало", заявил во вторник в своей речи в честь сорокалетия политики реформ и открытости председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом пишет РИА Новости.

"Достижения последних 40 лет не упали с неба и тем более не подарены нам другими, они получены благодаря трудолюбию, мудрости и смелости партии и всего народа нашей многонациональной страны", - заявил китайский лидер.

Он подчеркнул, что "Китай за несколько десятилетий преодолел индустриальный процесс, на который развитым странам понадобились столетия, и в руках китайского народа невозможное стало возможным".

"Мы испытываем невероятную гордость за китайский народ, который смог сотворить чудо", - заявил Си Цзиньпин.

В Китае во вторник отмечают сорокалетие политики реформ и открытости, благодаря которой Китай смог за сравнительно короткий срок из беднейшей аграрной страны превратиться во вторую крупнейшую экономику мира. Во вторник утром в Доме народных собраний в Пекине проходит официальная церемония, посвященная достижениям Китая за последние 40 лет. На церемонии присутствует председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и все руководство страны, представители различных ведомств, партийных структур, вооруженных сил, бизнеса, научных кругов.


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