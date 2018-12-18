Си Цзиньпин объяснил экономические достижения Китая за последние 40 лет

В Китае во вторник отмечают сорокалетие политики реформ и открытости, благодаря которой Китай смог за сравнительно короткий срок из беднейшей аграрной страны превратиться во вторую крупнейшую экономику мира.

Китайский народ за последние 40 лет приложил невероятные усилия для того, чтобы достичь того уровня развития, на котором страна находится сейчас, "с неба ничего не упало", заявил во вторник в своей речи в честь сорокалетия политики реформ и открытости председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом пишет РИА Новости.

"Достижения последних 40 лет не упали с неба и тем более не подарены нам другими, они получены благодаря трудолюбию, мудрости и смелости партии и всего народа нашей многонациональной страны", - заявил китайский лидер.

Он подчеркнул, что "Китай за несколько десятилетий преодолел индустриальный процесс, на который развитым странам понадобились столетия, и в руках китайского народа невозможное стало возможным".

"Мы испытываем невероятную гордость за китайский народ, который смог сотворить чудо", - заявил Си Цзиньпин.

В Китае во вторник отмечают сорокалетие политики реформ и открытости, благодаря которой Китай смог за сравнительно короткий срок из беднейшей аграрной страны превратиться во вторую крупнейшую экономику мира. Во вторник утром в Доме народных собраний в Пекине проходит официальная церемония, посвященная достижениям Китая за последние 40 лет. На церемонии присутствует председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и все руководство страны, представители различных ведомств, партийных структур, вооруженных сил, бизнеса, научных кругов.

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