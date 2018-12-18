Водитель погиб при столкновении Renault и Mitsubishi в Алматы

Удар, хоть и пришелся на пассажирскую сторону, был такой силы, что водитель не выжил.

ДТП со смертельным исходом произошло на пересечении улиц Суюнбая и Баянаульская, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Со слов очевидца, автомобиль Renault двигался по улице Суюнбая в южном направлении. Светофор "заморгал" зеленым, и водитель стал поворачивать влево, на улицу Баянаульскую.

Навстречу, по улице Суюнбая, по крайнему правому ряду, на высокой скорости двигался Mitsubishi Pajero. Можно предположить, что его водитель хотел проскочить на мигающий сигнал светофора.

Автомобили столкнулись. Mitsubishi Pajero вылетел с дороги на тротуар, зацепив опору рекламного щита и уткнувшись во во флагштоки автоцентра.

Renault закрутило вниз по улице Суюнбая, где автомобиль врезался в бетонный фонарный столб.

Удар был такой силы, что хоть и пришелся на пассажирскую сторону, водитель получил черепно-мозговую травму несовместимую с жизнью.

Прибывшая на место бригада медиков лишь констатировала смерть водителя.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

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