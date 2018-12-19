Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Туркестанской области

За весь прошлый отопительный сезон в Туркестанской области от отравления угарным газом погибли 32 человека, в том числе 8 детей.

В Туркестанской области за прошедшие сутки четыре человека отравились угарным газом и погибли, передает Zakon.kz.

18.12.2018 года в Туркестанской области, Сарыагашском районе, совхозе Капланбек, поселке Канагат три человека умерли от отравления угарным газом.

1. Рустемов Бахтияр-1960г.р,

2. Рустемова Алтынай-1961г.р.,

3. Рустемов Марат-1989г.р.

"Прибыв на место вызова, аварийная бригада при обследовании выяснила, что в помещении кухни установлен отопительный котел марки "Очаг", дымоход отопительного котла на выходе закрыт банкой от краски. Нет тяги в дымоходе, датчик тяги отопительного котла отсоединен. Договор на техобслуживание по ВДГО отсутствует. Причины несчастного случая выясняются", - говорится в сообщении.

Также 18.12.2018 в 23:10 в Шымкенте, 112 кв. ул. Р.Зорге д.22 Юлчиева Азиза Абдулоджановна 1982 г.р. отравилась угарным газом и погибла.

"Прибыв на место вызова в 23:27, аварийная бригада на момент обследования выяснила, что проточный водонагреватель марки "Луч" установлен в ванной комнате. Дымоход–гофра проточного водонагревателя выведен через стену на улицу длиной 0,5 метров , нет тяги. Форточка в ванной комнате была в закрытом положении. Причины несчастного случая выясняются", - говорится в сообщении.

В целом же за весь прошлый отопительный сезон в Туркестанской области от отравления угарным газом погибли 32 человека, в том числе 8 детей. Из них гибель 18-ти человек произошла из-за установки газового водонагревателя в ванной комнате, где он категорически запрещен.

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