Гашиш в сале пытались передать заключенному в Таразе

Сотрудники учреждения ЖД-158/2 обнаружили вещество в шести свертках, завернутых в фольгу.

В Таразе жена ухищренным способом пыталась передать осужденному сильнодействующий гашиш, передает Zakon.kz со ссылкой на КУИС МВД РК.

В ходе досмотра продуктов питания, у прибывшей в колонию на свидание женщины, в свином жире (сало) сотрудники учреждения ЖД-158/2 обнаружили вещество в шести свертках, завернутых в фольгу.

Судебно-химическая экспертиза установила, что изъятое вещество является гашишом общим весом около 20 граммов.

Факт, произошедший в праздничные дни, зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 297 УК РК (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, пересылка либо сбыт наркотических веществ, их аналогов в крупном размете), проводится расследование.

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