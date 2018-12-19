В Казахстане за год увеличилось производство мяса, молока и яиц

К декабрю поголовье КРС увеличилось на 5% за год, верблюдов — на 6%, лошадей — на 7%.

За январь–ноябрь 2018 года валовой выпуск животноводства увеличился почти на 13% год-к-году, до 1,8 трлн тг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Самые высокие показатели в Алматинской (309,1 млрд тг, +16,5% за год), Восточно-Казахстанской (254 млрд тг, +11%) и Туркестанской (228,7 млрд тг) областях.

Наибольший рост зафиксирован в Актюбинской (+21,9% за год), Мангистауской (+18,8% за год) и Кызылординской (+17,8% за год) областях.

По данным Комитета по статистике, в Актюбинской области на рост выпуска сельскохозяйственной продукции повлияло увеличение производства мяса всех видов на 8%, коровьего молока — на 3,9%, куриных яиц — на 26%. В Мангистауской области рост сельскохозяйственного производства обусловлен увеличением производства мяса всех видов на 5,3%, коровьего молока — на 8,4% и куриных яиц — на 59,4%.

Согласно отраслевой программе Министерства сельского хозяйства в ближайшие 10 лет планируется увеличение объёмов производства молока и мяса птицы в три раза. До 2021 года в Акмолинской и Карагандинской областях будут построены мясоперерабатывающий комплекс и 16 молочно-товарных ферм. Всё это — конкретные шаги по ликвидации импортозависимости по молочной продукции и куриному мясу.



В натуральном выражении в животноводческой отрасли по итогам 11 месяцев заметно увеличилось количество полученных куриных яиц: на 10,6%, до 5,1 млрд штук.

Также выросли показатели забоя скота и птицы в живом весе (на 4,3%, до 1,6 млн тонн); получено больше крупных шкур (+7,2%, до 2,5 млн штук); отмечен рост надоев сырого коровьего молока (+3,3%, до 5,3 млн тонн).

Мелких шкур получено меньше на 0,8%, до 6,5 млн штук, шкур ягнят — сразу на 34,8% меньше, до 7 тыс. штук за год.



Количество сельскохозяйственных животных и птицы год-к-году ощутимо увеличилось. Так, на 7,3% выросло за год число лошадей: до 2,5 млн голов к 1 декабря текущего года, а численность верблюдов составила 203 тыс. голов — плюс 6,5% за год. На 4,5% увеличилось поголовье КРС — до 7 миллионов.

Поголовье домашней птицы выросло на 9%, до 45,3 миллиона.

По данным ОЮФЛ "Союз птицеводов Казахстана", в настоящее время в Казахстане имеется:

∙ 18 птицефабрик мясного направления общей производительностью в 167,5 тыс. тонн мяса птицы;

∙ 33 птицефабрики по производству товарного яйца общей производительностью в 3 026,1 млн шт.;

∙ 2 племенные птицефабрики бройлерного направления по производству инкубационного яйца в количестве 12,3 млн штук и 4 169 тыс. голов суточных цыплят мясного направления;

∙ 1 племенная птицефабрика по производству утиных инкубационных яиц в количестве 2,3 млн штук;

∙ 5 племенных птицефабрик яичного направления, по производству племенного яйца в количестве 98,8 млн штук и суточных цыплят в количестве 7 297,6 тыс. голов.

По итогам 2017 года 3 области — Алматинская, Восточно-Казахстанская и Акмолинская — выпустили 80% всего произведённого в стране мяса птицы, или 140 тыс. тонн. Более 50% произвели 3 компании (АО "Алель Агро", ОАО "УКПФ" и АО "Алатау-Құс"), 34% произвели 6 компаний (ТОО "Сары-Булак", ТОО "Прииртышская бройлерная птицефабрика", "Восток БР", ТОО "Ордабасы Кус", ТОО "Акнар ПФ" и ТОО "Capital Projects LTD"). Доля остальных птицефабрик — 10%, и лишь 6% приходится на крестьянские, фермерские хозяйства и ЛПХ.

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