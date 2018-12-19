Сколько отдохнут казахстанцы на Новый год
31 декабря выпадает на понедельник, но является выходным днем, так как суббота, 29 декабря, - рабочий день.
Фото : vsluh.ru19 декабря 2018, 10:28
На Новый год казахстанцы отдохнут четыре дня, сообщает Zakon.kz.
Так, выходные и праздничные дни выпадают на 30, 31 декабря, 1 и 2 января.
29 декабря – суббота – рабочий день. Отдых за этот день переносится на 31 декабря – понедельник.
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