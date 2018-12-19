Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сколько отдохнут казахстанцы на Новый год

31 декабря выпадает на понедельник, но является выходным днем, так как суббота, 29 декабря, - рабочий день.

Фото : vsluh.ru19 декабря 2018, 10:28

На Новый год казахстанцы отдохнут четыре дня, сообщает Zakon.kz.

Так, выходные и праздничные дни выпадают на 30, 31 декабря, 1 и 2 января.

29 декабря – суббота – рабочий день. Отдых за этот день переносится на 31 декабря – понедельник.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты