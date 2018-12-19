В США суд обязал Google и Facebook выплатить полмиллиона долларов

Google выплатит $217тыс., а Facebook $238 тыс. по двум судебным искам.

Суд в США обязал Google и Facebook выплатить $455 тыс. за нарушения правил политической рекламы, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт генеральной прокуратуры штата Ваншингтон.

Google выплатит $217тыс., а Facebook $238 тыс. по двум судебным искам. Компании нарушили закон, требующий вести подробные записи о том, кто платит за онлайн-политическую рекламу на их платформах.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить честность выборов и предотвратить иностранное вмешательство. Мы считаем, что все объявления на Facebook должны быть прозрачными", - заявила пресс-секретарь Facebook Бет Готье.

В Google сообщили, что в этом году они развернули несколько функций для обеспечения прозрачности на федеральных выборах в США, и ищут способы вывести эти инструменты на государственный уровень.

Иски против компаний были поданы после того, как государственная комиссия по публичному раскрытию информации выпустила предписание, согласно которому информация о политической рекламе в цифровых компаниях, таких как Google и Facebook, должна быть общедоступна.

Как заявили прокуроры, Facebook и Google отказались предоставить данные о политической рекламе на муниципальных выборах 2017 года по запросу газеты The Stranger.

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