Шпекбаев назвал госорганы, где не выполнили поручение Назарбаева о переработке

В числе первых госструктур, нарушающих правила о переработке, числятся: МНЭ, МСХ, МТСЗН, МОН, акиматы Восточно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областей.

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал о результатах борьбы с переработкой госслужащих. В результате проверки сотрудники агентства выявили 113 нарушений в различных госструктурах. В числе первых нарушителей числятся МНЭ, МСХ, МТСЗН, МОН, акиматы Восточно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областей, передает Zakon.kz.

"Друзья, как вам известно, Главой государства дана четкая установка – ликвидировать необоснованные переработки государственных служащих. Абсолютно все серьезные исследования свидетельствуют о том, что постоянные сверхнагрузки только снижают производительность труда. В частности, по данным американских исследований, количество ошибок к концу восьмичасового рабочего дня в среднем вырастает на 10%, а к завершению десятичасового рабочего дня этот показатель составляет около 30%", - озвучил доводы на своей странице в Facebook глава агенства.

Шпекбаев отметил, что ряд передовых компаний уже вводят новые нормы трудового рабочего дня - шестичасовой рабочий день, пятница является днем дистанционной работы. Кроме того, агенство два месяца потратило на разъяснительные работы по переработкам среди госорганов.

"Всю прошлую неделю совместно с представителями гражданского общества и СМИ мы провели выездной мониторинг соблюдения графика во всех центральных госорганах и акиматах. В результате, выявили 113 нарушений. В числе "лидеров" - МНЭ, МСХ, МТСЗН, МОН, акиматы Восточно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областей. Напрашивается вопрос: эти госорганы не поняли всю серьезность проблемы, либо саботируют прямое поручение Президента? Для принятия мер в отношении нарушителей трудового законодательства мы направили представления на имя первых руководителей госорганов", - добавил он.

В случае системных нарушений агенство уже направило материалы в инспекцию труда для проверки и рассмотрения административной ответственности руководителей госорганов. Как считает Шпекбаев, массовое пребывание служащих на рабочих местах после 18.30 влечет еще одну проблему - увеличение административных расходов.

"В Агентстве проблема переработок тоже была. Однако решили мы ее быстро. Провели несколько проверок, по итогам которых лишили провинившихся сотрудников надбавок и наказали их непосредственных руководителей. В результате, мои коллеги вовремя уходят домой, и восьми часов им вполне достаточно, чтобы эффективно и результативно выполнять свою работу", - резюмировал он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!