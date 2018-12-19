В МНЭ прокомментировали ситуацию с ценами на курятину

Если мы хотим жить в рынке, то мы должны его и плюсы, и какие-то вещи, связанные с ростом цен, принимать, считает Сулейменов.

В кулуарах мажилиса парламента РК министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов заверил, что все производители куриного мяса в стране работают в штатном режиме, а подорожание их продукции связанно с увеличением спроса, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства опроверг слухи по поводу закрытия предприятий-производителей куриного мяса.

"Это неправда, можно спросить у самих производителей куриного мяса. Их никак у нас не закрыли, наоборот, Макинская птицефабрика, насколько я знаю, ее первая очередь была введена в октябре этого года. Это одно из крупнейших. У него потрясающие масштабы. Оно половину казахстанского производства может закрыть. Поэтому говорить о том, что у нас что-то закрывается - нет", - сказал Сулейменов.

Также он ответил на вопросы по поводу ситуации с ценами не только на курятину, но и в целом на продукты питания.

"Нет, в этом году по инфляции мы не выйдем за установленные пределы. На инфляцию оказывает влияние огромное количество факторов. Более 500 товаров, не только огурцы-помидоры, промышленные товары и услуги. По ним у нас достаточно нормальная ситуация. С учетом той работы, которую проводит правительство по снижению тарифов, мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7% сохранимся", - считает министр.

В то же время, по его словам, свою роль на цены оказывает увеличение спроса и сезонность.

"Я думаю, это поведение в принципе предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день - наших родственников. Тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. Это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены. Это касается гостиниц, вы знаете, летом одни цены, зимой - другие. это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет, и какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене, такого не будет", - подчеркнул глава МНЭ.

По его словам, "если мы хотим жить в рынке, то мы должны его и плюсы, и какие-то вещи, связанные с ростом цен, принимать".

"Повторюсь, это делает ни министерство, ни правительство, это поведение субъектов рынка. Те, кто из них совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты монопольного урегулирования наказывать. Но в целом сезонность в этом. К этому надо быть готовым", - заключил Сулейменов.

Оксана Скибан

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