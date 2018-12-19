Опасны ли для людей антенны сотовой связи, рассказали в ДООЗ Астаны

Департаментом охраны общественного здоровья г. Астаны постоянно проводится мониторинг электромагнитных излучений от устройств сотовых операторов как "Ксеll", "ALTEL", "Вeelinе" и других.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья г. Астаны Байгабулов Садвакас прокомментировал отдельные жалобы астанчан по вопросу установки антенн сотовой связи на крыше своих домов, передает Zakon.kz.

Департаментом охраны общественного здоровья г. Астаны постоянно проводится мониторинг электромагнитных излучений от устройств сотовых операторов как "Ксеll", "ALTEL", "Вeelinе" и других.

Для установления непрерывного устойчивого сигнала операторы сотовой связи зачастую размещают оборудование максимально концентрированно, в том числе и на крышах зданий.

Важно знать, что если антенны сотовой связи установлены без соблюдения санитарной зоны, то последствия для здоровья могут быть серьезными. От головной боли, тошноты до заболеваний нервной, сердечно-сосудистой системы и изменения гормонального фона.

Не допускается размещение антенн на зданиях детского сада, школы и интернатов, также установлен запрет на размещение передающих антенн с мощностью более 100 Ватт на крышах зданий жилых и административных зданий.

В уходящем году к нам поступило 6 обращений от жителей столицы по поводу работы антенн сотовых компаний, в результате проверки было демонтировано 17 антенн сотовой связи. В 2018 году проведено 1557 замеров электромагнитный излучений от передающих устройств сотовой связи, превышений не было установлено.

Однако, в случае подтверждения факта превышения допустимого уровня электромагнитного излучения и отсутствия разрешительных документов, принимаются меры по наложению административного штрафа и демонтажу оборудования, работа которого может угрожать здоровью граждан.

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