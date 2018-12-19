Сулейменов прокомментировал ситуацию с ростом цен перед Новым годом

Это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены, считает министр.

В кулуарах мажилиса парламента РК министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал рост цен в преддверии Нового года, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, свою роль на цены оказывает увеличение спроса в преддверии праздников и сезонность.

"Я думаю, это поведение в принципе предсказуемо. Это не поведение каких-то отдельных людей, это поведение людей, с которыми мы видимся каждый день, - наших родственников. Тех, у кого есть бизнес, магазинчик маленький. Это поведение оправдано, потому что мы живем в рыночных условиях - когда велик спрос, всегда растут цены. Это касается гостиниц, вы знаете, летом одни цены, зимой - другие. Это рынок, к этому надо быть готовыми. Поэтому сказать, что государство возьмет, и какие-то социальные товары и специальные магазины будут продавать огурцы по летней цене, такого не будет", - подчеркнул глава МНЭ.

Сулейменов добавил, что тех, кто "совсем зарывается, не видит лимитов", будут наказывать через инструменты монопольного урегулирования.

"Если мы хотим жить в рынке, то мы должны его и плюсы, и какие-то вещи, связанные с ростом цен, принимать. Повторюсь, это делает ни министерство, ни правительство, это поведение субъектов рынка. Те, кто из них совсем зарывается, не видит лимитов, конечно, мы будем через инструменты монопольного урегулирования наказывать. Но в целом сезонность в этом. К этому надо быть готовым", - подчеркнул он.

Также министр ответил по поводу прогнозов уровня инфляции по итогам текущего года.

"Нет, в этом году по инфляции мы не выйдем за установленные пределы. На инфляцию оказывает влияние огромное количество факторов. Более 500 товаров, не только огурцы-помидоры. промышленные товары и услуги. По ним у нас достаточно нормальная ситуация. С учетом той работы, которую проводит правительство по снижению тарифов, мы однозначно ожидаем, что в коридоре 5-7% сохранимся", - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Астана

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