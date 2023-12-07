Ожидать ли казахстанцам рост цен к Новому году

Новогодний ажиотаж приближается. По традиции казахстанцы ожидают роста цен на все подряд, но это их не останавливает, так как всем нужно закупить подарки и накрыть праздничный стол. В связи с этим Zakon.kz решил узнать, чего ожидать от цен в этом году, и как выгоднее закупаться.

Предновогодние хлопоты всегда приятны. Однако экономисты советуют, для того чтобы встретить праздники во всеоружии, а заодно не остаться без продуктов и денег в январе 2024 года, следует заранее позаботиться о намеченных покупках.

По мнению экономиста Вячеслава Додонова, цены будут расти на ряд продуктов и товаров.

"Подорожает все самое употребляемое – мясо, молочные продукты, поднимутся цены и на фрукты. Хочу отметить, что всплеск цен перед Новым годом происходит не только из-за того, что увеличивается спрос на какие-то товары. Ведь торговые центры обычно предвидят этот ажиотажный спрос и заранее закупают объем продуктов. В этом смысле со стороны предложений не должно быть особых изменений". Вячеслав Додонов

Эксперт также отмечает, что спрос еще подстегивается тем, что в конце года обычно увеличиваются денежные выплаты большому количеству работников.

"К примеру, выплаты так называемых 13-х зарплат, в отдельных бюджетных организациях часто практикуются премии. И поэтому декабрьские доходы казахстанцев обычно бывают выше, чем в среднем за год. И это тоже создает определенное давление на цены, с этим тоже можно связать удорожание. Получается, что в декабре резко повышается покупательская способность казахстанцев, и это фиксируется статистикой". Вячеслав Додонов

При этом на вопрос о том, откатываются ли обычно назад новогодние цены, Додонов ответил утвердительно.

"Обычно да. Потому что те факторы, которые обуславливают всплеск, они же потом работают в другую сторону. Если в декабре у людей больше денег на руках, то в январе их обычно становится даже меньше, чем во все остальные месяцы года. В Казахстане порядка 20-25% трудового рынка приходится на отрасли с бюджетным финансированием – это образование, здравоохранение, госуправление и т.д. И мы знаем, что зачастую в начале года происходят некоторые задержки с открытием бюджетного финансирования. И это тоже ведет к уменьшению денег на руках у населения в январе". Вячеслав Додонов

Таким образом, по его словам, в январе спрос обычно сокращается. Тем более в декабре казахстанцы обычно закупают всего впрок, а не только на новогодний стол. В итоге январь – это традиционно месяц затишья в торговле и услугах, что также отражается на снижении цен и, соответственно, инфляции.

Бьет ли по годовой инфляции Новый год

По мнению Додонова, в годовой инфляции учитываются показатели за все месяцы и декабрь – это не исключение. Другой вопрос, что сейчас инфляция в целом на протяжении длительного времени не снижается, особенно в месячном выражении.

"За 12-месячный отрезок инфляция все еще остается высокой, но в каждом последующем месяце она ниже, и уже выходит на нормальный уровень, тот, который был в предыдущие годы, не отягощенные инфляционными всплесками, которые были в прошлом и в этом году. Поэтому ситуация нормализуется. Но, наверное, декабрьский всплеск эту нормализацию немного притормозит", – пояснил эксперт.

Тем не менее, по его мнению, в следующем году будет измеряться уже в однозначных цифрах.

В свою очередь финансист Расул Рысмамбетов считает, что, наоборот, перед Новым годом цены немного упадут за счет большого объема товаров, которые завезли поставщики.

"Поэтому в декабре можно не ожидать ускорения инфляции. Но вот сразу после новогодних праздников, думаю, начнется сезонный рост инфляции. В первую очередь подорожают все импортные товары. Во-вторых, продукты питания, но это будет сезонным явлением, это не катастрофа. Так, январь, февраль, март – это будет удорожание продуктов питания, и это станет драйвером ускорения инфляции". Расул Рысмамбетов

При этом в целом годовой уровень инфляции, по его мнению, сильно не изменится.

"Максимум до 11% может быть будет рост инфляции. Но важно, чтобы это было ниже 12%, так как этот уровень позволяет удерживать базовую ставку стабильной", – добавил аналитик.

Как выгоднее закупаться

Экономист Арман Байганов также считает, что к Новому году, однозначно, подорожают овощи и фрукты.

"Но я не вижу, чтобы это все как-то глобально повлияло на годовую инфляцию. Надо учитывать сезонность, и это всегда было. Зимой всегда все дорожает – фрукты, овощи, мясо и т.д. Это нормальный процесс. Что касается мяса, оно тоже не подешевеет, потому что зимой корма всегда дороже. А чем ближе к весне, то еще дороже становится, потому что корм заканчивается. Потом к лету только дешевеет, когда начинается выпас скота. Затем осенью еще дешевеет, потому что фермеры начинают все продавать". Арман Байганов

Эксперт посоветовал казахстанцам закупаться к празднику как можно раньше.

"Необходимо все заранее покупать, а не ждать последние дни. Желательно в начале декабря или хотя бы за две недели. Чем ближе к дате, тем будет дороже". Арман Байганов

По его мнению, цены на некоторые виды продуктов вырастут на 20-30%.

Отметим, что новогодние подарки выгоднее покупать в различных онлайн магазинах, там цены обычно бывают дешевле. Но придется все обдумать и сделать заказ заранее с учетом доставки.

Что касается продуктов, то эксперты рекомендуют разделить закупки на две части: заранее купить то, что может еще полежать в холодильнике до праздников, а если срок хранения не позволяет, то придется покупать в последний момент.