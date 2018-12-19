Джипы и коттеджи. Депутат требует проверить, что покупают госслужащие за казенный счет

Вопрос приобретения чиновниками служебного жилья за госсчет должен быть регламентирован ценовыми параметрами и допустимой площадью.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутат Меруерт Казбекова обратилась к премьер-министру страны с просьбой провести проверку приобретаемого служебного жилья за бюджетные деньги для госслужащих, передает корреспондент Zakon.kz.

"Просим принять следующие меры. Провести проверку госорганов и бюджетных организаций на предмет соответствия приобретаемого служебного жилья соображениям элементарного приличия и рачительного использования бюджетных средств, включая случаи и условия приватизации такого жилья в личное пользование. Об итогах проверки информировать парламент и общество. В случае выявления нарушений, выходящих не только за рамки закона, но и за требования этики, привлечь виновных к ответственности", - сказала она.

Также, по ее словам, необходимо установить твердые критерии обеспечения госслужащих служебным жильем, например, взяв за основу параметры госпрограммы "7-20-25", либо исходя из стандартов обеспеченности жилой площадью на члена семьи.

"И предусмотреть право госслужащих, при желании иметь более комфортабельное и просторное жилье, реализовывать такие желания за счет собственных средств", - подчеркнула депутат.

Как отметила парламентарий, негодование народных избранников вызвали факты, указывающие на безмерные аппетиты чиновников и их любовь к роскоши, за которую "почему-то должны расплачиваться налогоплательщики".

"Так, мало-мальски значимые начальники на местах, вплоть до директора колледжа и облфилармонии приобретают шикарные джипы и представительские седаны, не говоря уже об акиматах. Теперь, в текущем году один за другим всплывают злоупотребления уже и с жилищными привилегиями за госсчет. Буквально на неделе завершился скандал с приобретением в Павлодаре квартиры площадью 230 метров, стоимостью около 50 млн тенге и еще пяти квартир повышенной комфортности общей стоимостью 226 млн тенге", - указала Казбекова.

Как выясняется, этот случай не единичный, а всего лишь "верхушка айсберга". В доказательство она привела еще ряд примеров.

"В сентябре этого года акимат города Атырау приобрел пятикомнатный жилой дом с мебелью за 58 млн тенге. 82 млн тенге потрачено на два элитных жилых объекта в Усть-Каменогорске, из которых, один лот - это пятикомнатная квартира с потолками в четыре метра и площадью 260 квадратов, за 45,3 млн тенге, другой лот - это четырехкомнатная квартира в 210 квадратов за 37 млн. Управление жилья и жилищной инспекции Шымкента объявило конкурс на покупку пяти суперкомфортабельных "служебных" квартир, на каждую из которых выделили по 43 млн тенге. В Кокшетау акимат приобрел четырехкомнатную квартиру в 145 квадратов за 40 млн тенге. В городе Аксай Западно-Казахстанской области даже не на приобретение жилья для акима района, а на ремонт его особняка из бюджета выделили 24 млн тенге", - перечислила депутат.

Также парламентарий сообщила, что очередной аким, уже Жамбылского района Алматинской области, планировал приобрести жилье площадью 180 метров, с просторным паркингом и персональной парной за 35 млн тенге.

"При том, что самый дорогой особняк в этом поселке Узынагаш стоит не более 20 млн тенге. Это только те факты, которые стали известны прессе и обществу. А сколько их в действительности по всем городам и районам можно только предполагать. Как и то, сколько из этих объектов приобретались по реальной цене, а сколько использовались для хищений по завышенным ценам. На фоне того, что тысячи простых граждан отказывают себе во всём ради выплат по ипотеке, и даже программа "7-20-25" подразумевает и ограничения по стоимости квартир, и обязательность платежей - на этом фоне стремление некоторых чиновников жить в шикарных условиях, ни в чем себе не отказывая - вызывают справедливую критику", - подчеркнула Казбекова.

Тем более, по ее словам, что нельзя исключать и последующую приватизацию таких объектов проживающими в них чиновниками, также на льготных, ими самими же установленных условиях.

"Фракция "Ак жол" считает, что вопрос приобретения чиновниками служебного жилья за госсчет не может оставаться на их личное усмотрение и должен быть регламентирован ценовыми параметрами и допустимой площадью такого жилья. Например, по программе "7-20-25" для того же Павлодара установлена максимальная цена жилья в 15 млн тенге, тогда как акимат счел возможным приобрести для себя квартиры в 3,5 раза дороже", - заключила она.

Оксана Скибан, Астана

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