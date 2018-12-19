Депутат о попрошайках: Наши подаяния их развращают

К примеру, в зарубежных странах штрафуют не попрошаек, а тех, кто им подает.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутат Шакир Хахазов озаботился до сих пор не исчезнувшей проблемой попрошайничества в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

"В 2015 году в Кодекс об административных правонарушениях РК внесены поправки, предусматривающие наказание за попрошайничество в виде штрафа. Общественно порицаемое наказание перешло в разряд административно наказуемого. По прошествии почти четырех лет с момента принятия нового кодекса мы можем констатировать, что особого действия законодательные поправки не возымели. Более того, благодаря смягченным нормам попрошайничество приобрело весьма значительный размах", - сказал он.

По его словам, даже в столице эта проблема оказалась так и не решена, где за порядком должны следить в первую очередь.

"Эта проблема не обошла стороной даже Астану, где, казалось бы, за порядком должны следить в первую очередь. На правом берегу столицы с протянутой рукой ходят взрослые и малолетние дети - как мигранты из соседних стран, так и граждане нашей страны. Настораживает, когда людей в инвалидных колясках привозят к "точкам попрошайничества" и высаживают "работать", а в конце дня у них забирают всю выручку. Это настоящие группировки, которые сделали из попрошайничества бизнес", - констатировал мажилисмен.

Как добавил Хахазов, такие факты должны немедленно пресекаться правоохранительными органами.

"Окраины города, базары, вокзалы, территории возле мечетей и церквей отражают социальное неблагополучие и отчаянные попытки нищенствующих выжить. А в административном центре столицы - на левобережье - лица без определенного места жительства находят себе пристанище в недостроенных жилых комплексах, скитаются по дворам и детским площадкам. В большинстве своем эти лица являются алгоколиками, наркоманами и носителями различных серьезных заболеваний, от которых они, понятное дело, не лечатся. Сейчас с наступлением холодов данная проблема особенно актуальна - в поисках убежища бомжи заселяются в подъездах жилых домов, подвалах и тепловых люках", - указал депутат.

Он отметил, что не уменьшающееся количество бездомных, просящих милостыню людей, свидетельствует о том, что такими репрессивными мерами, как штрафы, эту социальную проблему не решить.

"Да и каким путем можно получить штраф от человека, просящего милостыню? Правительству необходимо разработать более разумные меры по решению этой насущной проблемы. Подавляющее большинство лиц без определенного места жительства и попрошаек стали вести асоциальный образ жизни не потому, что их зажали в тиски непреодолимые жизненные обстоятельства, а из-за элементарной лени, иждивенческого мировоззрения, нежелания быть активным членом общества. Поэтому сердобольные граждане совершают большую ошибку, давая им милостыню и, таким образом, поощряя тунеядство. Наше подаяние развращает их! В этом контексте вполне уместно последовать примеру зарубежных стран, в которых штрафуют не попрошаек, а тех, кто им подает", - считает Хахазов.

При этом парламентарий пояснил, что в Казахстане имеется множество проблем в системе социальных служб. Центры-приюты для лиц, ставших жертвами бытового насилия, не принимают женщин, если у них нет соответствующей бумаги из полиции.

"Из-за бюрократизма, женщины, оказавшиеся в сложной ситуации, вместе с детьми оказываются на улице, а потом и вовсе выходят просить милостыню. Если строгие правила приема женщин в такие центры-приюты связаны с дефицитом мест, то не уместнее ли ставить вопрос о дополнительном строительстве такого рода социальных учреждений?" - задается вопросом мажилисмен.

Также он обратился к премьер-министру страны с рядом вопросов.

"С учетом изложенного просим ответить на следующие вопросы. Какие меры принимает МВД в целях недопущения организованных группировок, эксплуатирующих труд попрошаек? Какие меры намерено предпринять правительство, чтобы снизить количество бомжей и попрошаек? Ведется ли в стране идентификация лиц без определенного места жительства?" - заключил Хахазов.

Оксана Скибан, Астана

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