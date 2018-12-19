В отремонтированных дворах Алматы установлено новое освещение

В следующем году планируется благоустройство еще 600 старых дворов.

В целях создания комфортной и безопасной городской среды продолжается обновление системы освещения и установка архитектурной подсветки знаковых объектов мегаполиса, передает Zakon.kz.

В рамках государственно-частного партнерства со следующего года планируется начать последовательную модернизацию 1375 км линий наружного освещения или 45 тысяч светильников и 42 тысяч опор. Уже сегодня ведется замена газоразрядных ламп на светодиодные светильники, а также строительство новых линий наружного освещения на более чем 200 улицах во всех районах города.

Только на реконструированных проспектах Абая, Абылай хана и Назарбаева в этом году произведена замена более 700 опор с использованием светодиодных фонарей. При модернизации городских пространств особое внимание уделено пешеходным зонам, где установлено тротуарное освещение.

Вместе с тем обновление дорожного освещения производится не только на центральных проспектах, но и на второстепенных улицах города. К примеру, до конца года будут охвачены 33 улицы в Алатауском, 64 улицы в Ауэзовском, 39 улиц в Турксибском, 12 улиц в Бостандыкском, 8 улиц в Наурызбайском, по 32 улицы в Жетысуском и Медеуском районах.

Новое освещение также установлено в почти 1400 отремонтированных дворах. В следующем году планируется благоустройство еще 600 старых дворов.

По данным Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, светодиоды отличаются более низким энергопотреблением по сравнению с лампами накаливания, большей прочностью и высокой цветопередачей, а также не содержат вредных для экологии составляющих. Для повышения надёжности работы диспетчерской службы и во избежание сбоев в системе управления освещением разработано программное обеспечение с большим спектром функций, включающих такие возможности, как настройка расписания включения и отключения, включение и отключение освещения всего города одной командой.

Параллельно продолжается установка архитектурной подсветки знаковых объектов города. Буквально недавно новыми красками заиграла архитектура здания Казахстанско-Немецкого университета.

С целью формирования единого архитектурного стиля подсветки зданий, сооружений и ландшафта ранее было подсвечено более 130 объектов города. Среди них Дворец Республики, Монумент Независимости, Мемориал Славы, телебашня Кок-Тобе, гостиница "Казахстан", ГАТОБ имени Абая, театры имени Ауэзова и Лермонтова, музеи Кастеева и народных инструментов имени Ыхласа, Центральная мечеть и Свято-Вознесенский кафедральный собор. Все проекты реализуются за счет внебюджетных средств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!