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Жители Семея просят акимат убрать старый газгольдер при благоустройстве их двора

Обращение, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 07:17 Фото: pixabay
8 июля жители одного из дворов города Семея попросили акимат демонтировать старый газгольдер при благоустройстве их двора, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение жители двора по ул. Набережная, 10 разместили в местном Telegram-канале ABAI NEWS. Оказалось, что при текущем благоустройстве их двора подрядчик отказывается осуществлять демонтаж старого нерабочего газгольдера. Представитель подрядной организации объясняет им это отсутствием у них компетенций по данному вопросу.

"Газгольдер занимает огромную площадь двора, что существенно уменьшает место для новой детской площадки. В чёем тогда смысл улучшения нашего двора, если на фоне новой площадки будет красоваться старый газгольдер?" – задаются вопросом жильцы.

Все это время на ограждении старого газгольдера жильцы дома развешивают ковровые изделия.

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 07:17

Фото: Telegram/ABAY NEWS

Из обращения также стало известно, что в их в доме нет ОСИ, поэтому они сами проявляют инициативу, обращаясь к городским властям.

"Просто будет обидно до глубины души, спустя пять лет дождаться от акимата благоустройства и получить в "супер улучшение" двора", – подытожили жильцы свое обращение.

В этот же день 8 июля в Семее всем городом устраняли последствия сильного ливня.

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