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Казахстанских таксистов обяжут выдавать чеки пассажирам

Они должны будут установить в своих автомобилях кассовые аппараты.

Фото : РЦПП19 декабря 2018, 16:26

Приказом министра финансов РК от 27 ноября 2018 года внесены изменения и дополнения в приказ от 16 февраля 2018 года № 206 "Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах", сообщает Zakon.kz.

Документ определяет, какие виды деятельности предусматривают применение ККМ. В частности, это относится и к деятельности таксистов.

Выдавать фискальные чеки пассажирам они должны будут с 1 апреля 2019 года.

Это требование также есть в Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, где говорится, что такси оснащается исправным таксометром или контрольно-кассовой машиной.

Обзавестись контролько-кассовыми аппаратами также придется салонам красоты, станциям техобслуживания, торговцам запасными частями, риэлторским и рекламным агентствам, а также всем остальным организациям, работающим в сфере торговли и обслуживания.


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