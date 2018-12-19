Главные новшества по присуждению грантов и проведению ЕНТ-2019

Сам формат ЕНТ в 2019 году меняться не будет. Поступающий сдает традиционно 3 обязательных предмета.

В рамках расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений с 2019 года образовательные государственные гранты будут распределяться по группам образовательных программ. Также введен новый классификатор направлений подготовки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

"До сегодняшнего дня в вузах страны действовал классификатор, в котором был четкий перечень специальностей. Начиная с 2019 года, внедряется новый классификатор направлений подготовки, в котором будут указываться не перечень специальностей, а направления подготовки, в соответствие с которыми вузы самостоятельно будут разрабатывать образовательные программы", - сообщили в министерстве.

В связи с этим государственные образовательные гранты будут распределяться по группам образовательных программ. К примеру, в группу "Подготовка учителей математики" входят такие специальности, как "Математика", сдвоенные специальности "Математика-Физика", "Математика-Информатика" и.т.д.

В группу "Информационные технологии" – "Информатика", "Информационные системы" и.т.д.

То есть, распределение государственных грантов будет осуществляться между претендентами не по специальностям, а по группам образовательных программ.

Как поясняется, после присуждения гранта абитуриент зачисляется в вуз по выбранной им образовательной программе, и будет обучаться по специальности, которую выберет при зачислении.

При этом отмечается, что сам формат ЕНТ в 2019 году меняться не будет. Поступающий сдает традиционно 3 обязательных предмета (история Казахстан, математическая грамотность, грамотность чтения) и 2 соответствующих профильных предмета. Начиная с текущего года, ЕНТ будет проводиться 4 раза в год - январь, март, июнь, август.

Участие в ЕНТ в январе, марте и августе предоставляет право поступающему подать документы на платное отделение. Для участия в конкурсе на присуждение государственного гранта требуется обязательное участие в ЕНТ в июне. А для зачисления на платное отделение поступающему достаточно принять участие в одном из ЕНТ и набрать проходной балл.

В январе и марте поступающий может сдавать тестирование в любом для него удобном пункте проведения ЕНТ. Для участия на тестировании необходимо лишь в указанные сроки подать заявление в пункт проведения ЕНТ.

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