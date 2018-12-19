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В МВД показали проект новой формы полицейских

Последний раз форма менялась в 2005 году. Сегодня она уже не соответствует современным требованиям.

Фото : МВД РК19 декабря 2018, 17:11

В МВД продемонстрировали проект новой формы полицейских, сообщает Zakon.kz.

Последний раз форма менялась в 2005 году. Сегодня она уже не соответствует современным требованиям.

К основным требованиям форменного обмундирования предъявляется его практичность, привлекательность, удобность и избавление от лишних элементов в конструкции. Ни на дизайн, ни на изготовление формы дополнительных денег не требуется. Сотрудники полиции будут обеспечиваться обмундированием поэтапно, по мере износа прежней формы за счет ежегодно выделяемых на это средств.

Каждый казахстанец может внести свои предложения на страничке ведомства.


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