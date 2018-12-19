В Сенате рассмотрели поправки по вопросам здравоохранения и занятости

ГОБМП предоставляется гражданам РК, оралманам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики.

На расширенном заседании Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке рассмотрен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Документом предусматриваются поправки в ряд законодательных актов, включающие следующие основные направления: внедрение новой модели государственного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и пакета обязательного медицинского страхования; совершенствование системы корпоративного управления в медицинских организациях; внедрение единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения; совершенствование вопросов охраны общественного здоровья; совершенствование системы медицинского образования и науки, повышение качества подготовки медицинских кадров; развитие донорства.

Так, законопроектом предлагается объемы оказываемой медицинской помощи разделить по пакетам: минимальный – ГОБМП; базовый – медицинская помощь в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), предоставляемая в соответствии с законом "Об обязательном социальном медицинском страховании"; дополнительный объем медицинской помощи, включающий: медицинскую помощь в рамках добровольного медицинского страхования в соответствии с законом "О страховой деятельности"; медицинскую помощь, предоставляемую за счет оказания платных услуг и иных источников, не противоречащих законодательству республики.

Согласно законопроекту, ГОБМП предоставляется гражданам РК, оралманам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории республики, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственную помощь.

Перечень ГОБМП утверждается Правительством РК.

В целях дальнейшего совершенствования модели предоставления медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС вносятся изменения и дополнения в закон "Об обязательном социальном медицинском страховании", согласно которым в системе ОСМС будет предоставляться: консультативно-диагностическая помощь по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов; стационарозамещающая помощь, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП, по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации; плановая стационарная помощь, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП, по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации в рамках планируемого количества случаев госпитализации; медицинская реабилитация и восстановительное лечение по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации по перечню заболеваний (состояний), определяемых уполномоченным органом; патологоанатомическая диагностика заболеваний, не входящих в ГОБМП.

В законопроекте также предусмотрены нормы, направленные на повышение качества подготовки медицинских кадров и медицинских услуг путем интеграции образования, исследований и клинической практики, пересмотр состава некоторых административных и уголовных правонарушений, совершенствование института донорства и трансплантологии, оказание медицинской помощи больным туберкулезом и ВИЧ, а также устранение пробелов в действующем законодательстве по вопросам системы здравоохранения.

В этот же день сенаторы рассмотрели проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий".

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов.

Вносимые поправки предусматривают: введение регулирования цен на все лекарственные средства путем утверждения предельных цен с 1 января 2019 года; исключение из компетенции акимов функций по выдаче лицензий на осуществление фармацевтической деятельности; формирование национального формулярного перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан на основе комплексной оценки; переход на электронный закуп лекарственных средств и медицинских изделий, а также другие нормы, направленные на совершенствование законодательства в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Также рассмотрен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения".

Законопроект направлен на формализацию и вовлечение неформально занятого населения в экономику страны путем внедрения системных мер, которые позволят легализовать им свою деятельность и стать полноправными участниками системы пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования за счет уплаты единого совокупного платежа.

Законопроектом вносятся поправки в ряд законодательных актов.

Основные положения законопроекта предусматривают:

– введение с 1 января 2019 года единого совокупного платежа, предусматривающего упрощенный порядок регистрации деятельности неформально занятых лиц в налоговых органах. Введение единого совокупного платежа для неформально занятых позволит:

участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения;

участвовать в накопительной пенсионной системе и получение базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в системе;

получить социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года;

– унификацию категории плательщиков обязательных социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, отчислений на обязательное медицинское страхование;

– определение понятий «занятое лицо», «наемный работник», «независимый работник» и их статуса на основании международной классификации занятого населения, установленного Международной организацией труда;

– изменение базы для исчисления отдельных налоговых вычетов с минимальной заработной платы на месячный расчетный показатель, в целях недопущения увеличения нагрузки на бизнес, работодателей и бюджет;

– предоставление налоговых преференций для участников международного технологического парка «Астана Хаб»;

– учет трудового стажа этнических казахов-репатриантов, накопленного ими в период проживания за рубежом, при выходе на пенсию и другое.

Документы переданы на рассмотрение палаты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!