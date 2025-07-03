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Общество

Какие медицинские услуги в РК можно получить бесплатно – независимо от страховки

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 10:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) предоставляется за счет бюджета. На него могут рассчитывать граждане РК, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК и имеющие вид на жительство, сообщает Zakon.kz.

Что касается иностранцев и людей без гражданства, временно пребывающих в РК, а также лиц, ищущих убежища, они имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. Об этом рассказали 3 июля 2025 года в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС).

В РК на медицинские услуги, которые входят в гарантированный объем медпомощи, предусмотрено порядка 1,63 трлн тенге.

"Всего на финансирование медицинских услуг в 2025 году выделено 2,96 трлн тенге, из которых 1,63 трлн тенге – на медицинские услуги в пакете ГОБМП и 1,33 трлн тенге – в пакете ОСМС. Многие ошибочно полагают, что без статуса застрахованного в поликлинике не примут. Однако есть перечень медицинских услуг, которые будут оказаны независимо от статуса в ОСМС", – отметила заместитель председателя правления ФСМС Индира Саркенова.

Что входит в ГОБМП

  1. Скорая медицинская помощь: помимо вызова бригады скорой помощи, сюда также относятся услуги санитарной авиации.
  2. Первичная медико-санитарная помощь: прием участкового врача (ВОПа, терапевта, педиатра, медсестры), диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями, профилактические осмотры целевых групп населения, иммунизация, раннее выявление и мониторинг поведенческих факторов риска заболеваний, формирование и пропаганда здорового образа жизни, мероприятия по охране репродуктивного здоровья, наблюдение за беременными и родильницами в послеродовом периоде.
  3. Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях: профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза, диагностика и лечение при социально значимых и хронических заболеваниях, медуслуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях.
  4. Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях: услуги дневного стационара лицам с социально значимыми и хроническими заболеваниями.
  5. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях: госпитализация по экстренным показаниям, лечение и диагностика в приемном отделении стационара при экстренной госпитализации, плановая госпитализация при социально значимых и орфанных заболеваниях, изоляция лиц, контактировавших с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, госпитализация лиц с подозрением или с установленным инфекционным либо паразитарным заболеванием.
  6. Медицинская реабилитация: в ГОБМП проводится медицинская реабилитация больным туберкулезом.
  7. Паллиативная медицинская помощь по перечню заболеваний, определяемом уполномоченным органом.
  8. Обеспечение препаратами крови и ее компонентами.
  9. Патологоанатомическая диагностика.
  10. Подготовка посмертного донора к изъятию органов или тканей, изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов и тканей для трансплантации.

Пациентам также доступно льготное амбулаторное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями при определенных хронических заболеваниях, указанных в перечне Минздрава РК.

Гражданам доступны эти медицинские услуги независимо от статуса в ОСМС. Если же вы столкнулись с неправомерными отказами в медпомощи, стоит обратиться в Службу поддержки пациента, которая есть в каждой поликлинике и больнице. Там помогут решить вопрос на месте. В случае отсутствия понимания со стороны медорганизации можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования.

26 июня 2025 года депутаты Сената на пленарном заседании одобрили во втором чтении поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг. Так, с января 2026 года предусмотрено повышение верхнего предела ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления взносов и отчислений на ОСМС (40 МЗП для работодателей и 20 МЗП – для работников). Также предусмотрено расширение охвата населения системой ОСМС.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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