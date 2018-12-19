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В Казахстане тарифы на электричество "заморозили" на 7 лет

С 2019 года тарифы не будут меняться до 2025 года.

Фото : eenergy.media19 декабря 2018, 17:43

Приказом министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года утверждены предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, с 2019 года тарифы не будут меняться до 2025 года включительно.

Так, например, предельные тарифы АО "Астана-Энергия" (9 группа) установлены в размере 4,89 тенге за 1 киловатт час, АО "Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС (26 группа) - 8,33, Экибастузская ГРЭС-1 - 5,76 тенге.

Приказ вводится в действие с 1 января 2019 года.


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