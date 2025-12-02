#АЭС в Казахстане
Право

В Казахстане заморозят тарифы на электроэнергию на семь лет

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 09:51 Фото: unsplash
Подготовлен приказ министра энергетики РК "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено утверждение предельных тарифов на электрическую энергию на 2026-2032 годы на уровне предельных тарифов на электрическую энергию 2025 года.

В Минэнерго отметили, что утверждение предельных тарифов на 2026-2032 годы не будет влиять на цену единого закупщика в связи с тем, что предельные тарифы утверждаются на уровне предельных тарифов 2025 года.

Как поясняется, 8 октября текущего года под председательством главы государства прошло совещание по вопросам макроэкономических дисбалансов и инфляционных рисков, по итогам которого поручено принять меры по макроэкономической стабильности.

Таким образом, принято решение по заморозке роста предельных тарифов на электрическую энергию.

Срок ввода в действие утвержденных тарифов – с 1 января 2026 года. Период действия предельных тарифов 2026-2032 годы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 декабря.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения при расчетах тарифов на воду и отопление.

