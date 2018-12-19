ТОО "Алматинские тепловые сети" известили о новых тарифах

Новые тарифы вводятся с 1 января 2019 года.

Новые тарифы опубликованы на сайте портала "Вечерней Алматы".

Так, ТОО "Алматинские тепловые сети" извещает потребителей о том, что в соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики по городу Алматы №255-ОД от 29 ноября 2018 года "О корректировке тарифной сметы товарищества с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети" с 1 января 2019 года вводятся следующие тарифы:

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