ТОО "Алматинские тепловые сети" известили о новых тарифах
Новые тарифы вводятся с 1 января 2019 года.
Фото : Открытые источники19 декабря 2018, 21:42
Новые тарифы опубликованы на сайте портала "Вечерней Алматы".
Так, ТОО "Алматинские тепловые сети" извещает потребителей о том, что в соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики по городу Алматы №255-ОД от 29 ноября 2018 года "О корректировке тарифной сметы товарищества с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети" с 1 января 2019 года вводятся следующие тарифы:
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